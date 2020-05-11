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白宮疫情連環爆！　美「防疫三巨頭」全隔離中　海軍上將也曾碰確診家屬

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▲▼美國防疫三巨頭，由左至右為NIAID主任佛奇（Anthony Fauci）、CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）、FDA局長哈恩（Stephen Hahn）。（圖／達志影像／美聯社、路透）

▲美國防疫三巨頭，由左至右為NIAID主任佛奇、CDC主任雷德菲爾德、FDA局長哈恩。（圖／達志影像／美聯社、路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國新冠肺炎疫情持續延燒，就連白宮特別工作小組都有染疫風險，目前美國「防疫三巨頭」食品暨藥物管理局（FDA）局長哈恩、疾病管制與預防中心（CDC）主任雷德菲爾德與國家過敏和傳染病研究所（NIAID）主任佛奇都進入居家隔離模式。

根據外媒指出，白宮接連爆發出疫情，包含總統川普貼身侍衛、副總統彭斯的新聞發言人米勒（Katie Miller）與第一千金伊凡卡的助理都確診，而為了避免疫情蔓延，曾經接觸過確診者的FDA局長哈恩（Stephen Hahn）、CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）和NIAID主任佛奇（Anthony Fauci）都決定進行自主隔離。

現年60歲的哈恩表示，他的檢測結果為陰性，但他會進行2周的自主隔離；68歲的雷德菲爾德指出，自己和某位白宮確診病患有過「低風險」的接觸，儘管目前沒有任何症狀，他仍會在2周內進行遠程辦公；79歲的佛奇也說，他會採取適當的預防措施，避免增加與人接觸的風險，但也會履行職務。

另外，美國海軍上將吉爾迪（Mike Gilday）、國民衛隊局長倫爾（Joseph Lengyel）日前和確診者家屬接觸後，決定進行的自主隔離7天。

而副總統彭斯（Mike Pence）的發言人於美東時間周日（10日）表示，彭斯每日檢測結果皆為陰性，因此周一仍會進到白宮辦公室上班，接下來幾天行程會減少，並遵守防疫指引，但不會在家自我隔離。

►曾接觸確診者家屬！美海軍上將「自主隔離」7天　國民衛隊局長也跟進
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