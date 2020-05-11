世衛否認中國施壓！　譚德塞與習近平「從未通話」

▲WHO否認譚德塞曾與習近平通話。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

德國《明鏡周刊》日前報導指出，中國國家主席習近平親自要求世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞淡化新冠肺炎（COVID-19）疫情的嚴重性。對此WHO發出聲明，痛批周刊報導「毫無根據、完全不真實」，並強調譚德塞從未與習近平透過電話，或是其他方式進行交談。

WHO在聲明中指出，這份不準確的報導，分散、毀壞了WHO和全世界替結束新冠肺炎疫情所做的努力，並強調報導「毫無根據、完全不真實」，且譚德塞從未與習近平透過電話，或是其他方式進行交談。同時還點出了報導錯誤的地方，如中國在1月20日確認了新冠病毒會人傳人。

《明鏡周刊》（Der Spiegel）日前踢爆，根據德國聯邦情報局（BND）情資，習近平1月21日與譚德塞通話，要求WHO不要發布病毒人傳人的訊息和延後全球大流行的警告。結果世衛沈默多天，直到1月底才宣布新冠肺炎是「國際關注的公共衛生緊急事件」。

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