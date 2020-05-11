更新／美副總統潘斯「不自我隔離」！　接觸確診秘書仍堅持：周一繼續上班

▲潘斯（Mike Pence）先前到醫院探視，曾說過醫護都戴口罩，自己也沒接觸過確診病患，所以不戴口罩防護也很安全。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

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CNN報導，副總統發言人於美東時間周日（10日）表示，副總統潘斯（Mike Pence）每日檢測結果皆為陰性，因此周一仍會進到白宮辦公室上班，接下來幾天行程會減少，並遵守防疫指引，但不會在家自我隔離。

美國副總統新聞秘書米勒（Katie Miller）8日確診新冠肺炎，副總統潘斯已經開始自我居家隔離。

根據《彭博社》報導，潘斯的新聞秘書凱蒂米勒，和總統川普的高級顧問史蒂芬米勒（Stephen Miller）為夫妻關係；凱蒂米勒確診新冠肺炎（COVID-19）外，潘斯上班時間所接觸的人中，還有至少2人也出現類似症狀，其中一人為上周確診的總統貼身隨扈、白宮精銳部隊成員之一的海軍軍官。

潘斯於上周末開始自我隔離，採檢結果皆為陰性。同樣進入自我隔離狀態的，還有國家過敏和傳染病研究所 (NIAID)主任佛奇（Anthony Fauci）、疾病管制與預防中心 （CDC）主任雷菲爾德（Robert Redfield）、食品藥物監督管理局（FDA）局長海恩（Stephen Hahn）。

川普回應指出凱蒂米勒過去都接受頻繁的常規性檢測，沒有出現過任何問題，「但就在突然之間，她今天（8日）就驗出陽性了。」川普表示，凱蒂米勒和他沒有接觸，和潘斯接觸的時間也不長。川普與潘斯過去數周以來積極接受檢測，川普此前也說過要開始採取每日檢測。



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