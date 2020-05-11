美失業率狂飆至14.7％「打破38年紀錄」　財長估再推新紓困措施：先觀察幾周

▲梅努欽（Steven Mnuchin）表示，最新紓困措施要根據接下來幾周的情況而定。（圖／Business Insider）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國就業環境受新冠肺炎疫情重創，4月失業率狂飆至14.7％，創下38年紀錄，全美已有超過3300萬人申請失業救濟金。財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）警告，失業人口還會繼續增加，白宮正考慮祭出更多紓困措施。

綜合外電報導，美國此前締造10多年來最高的就業率，卻在4月因疫情全被抹除，而全美失業率之多，是08年金融風暴時的超過2倍，也比1982年11月的單月最高失業率紀錄10.8%還多，再往前則要回溯至二次世界大戰。

梅努欽在《周日福斯新聞》（Fox News Sunday）受訪時表示，此次疫情造成失業的因素與金融風暴不一樣，12年前美國人遭遇經濟問題衝擊，進而擴大成千萬人失業，而此次是因為國家關閉整個經濟環境，「回報數字很可能會在轉好前變得更糟，所以我們才努力要重建經濟。」

梅努欽指出，受打擊最大的行業為旅遊業及零售業，但他也預測今年第三季及第四季的經濟，會有更好的表現，2021年則是全年看好。他說明自己的預測並非隨便亂說，而是根據謹慎解封情況下所得出的數據就推估，「你會看到（經濟）從低點回彈」。

另外，梅努欽也透露白宮正在考慮祭出更多紓困措施以因應疫情，但會先等上幾周，與總統川普上周表明「並不急」的說法相同。