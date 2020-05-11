　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美失業率狂飆至14.7％「打破38年紀錄」　財長估再推新紓困措施：先觀察幾周

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼梅努欽(Steven Mnuchin)。（圖／Business Insider）

▲梅努欽（Steven Mnuchin）表示，最新紓困措施要根據接下來幾周的情況而定。（圖／Business Insider）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國就業環境受新冠肺炎疫情重創，4月失業率狂飆至14.7％，創下38年紀錄，全美已有超過3300萬人申請失業救濟金。財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）警告，失業人口還會繼續增加，白宮正考慮祭出更多紓困措施。

綜合外電報導，美國此前締造10多年來最高的就業率，卻在4月因疫情全被抹除，而全美失業率之多，是08年金融風暴時的超過2倍，也比1982年11月的單月最高失業率紀錄10.8%還多，再往前則要回溯至二次世界大戰。

梅努欽在《周日福斯新聞》（Fox News Sunday）受訪時表示，此次疫情造成失業的因素與金融風暴不一樣，12年前美國人遭遇經濟問題衝擊，進而擴大成千萬人失業，而此次是因為國家關閉整個經濟環境，「回報數字很可能會在轉好前變得更糟，所以我們才努力要重建經濟。」

梅努欽指出，受打擊最大的行業為旅遊業及零售業，但他也預測今年第三季及第四季的經濟，會有更好的表現，2021年則是全年看好。他說明自己的預測並非隨便亂說，而是根據謹慎解封情況下所得出的數據就推估，「你會看到（經濟）從低點回彈」。

另外，梅努欽也透露白宮正在考慮祭出更多紓困措施以因應疫情，但會先等上幾周，與總統川普上周表明「並不急」的說法相同。

ET快訊
5歲童上國道坐不住解安全帶　10分鐘後家人目睹「驚悚9秒拋飛
今年首颱黃蜂可能生成！各國模擬路徑出爐　全台連下2天防大雨
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美失業率狂飆至14.7％「打破38年紀錄」　財長估再推新紓困措施：先觀察幾周

「太快解封將造成10萬人死亡」　科學家擔憂英國解封太快

英國禁足7周後有條件解禁！首相強生6重點說明　公布警戒系統

法國增70例死亡「創3月中旬來新低」　今逐步解除全國性封鎖禁令

高燒39.3度急送醫...他牙齦破洞拉出「12條蠕動肥蛆」　醫嚇傻曝原因

「梨泰院毒王」5家夜店狂歡！傳染54人全境擴散　1300接觸者仍失聯

「分離15年」母親節找到印尼媽媽　台灣高中妹視訊飆淚：好想你

抗疫新希望！　美國研究：服用「胃灼熱藥物」確診者存活率高1倍

悶太久！日本考慮34地區「提早解禁」　84%民眾擔憂疫情

俄羅斯今增萬例「42％無症狀」！連8天單日確診破萬　全境20萬人染疫

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

擁2億不動產、開名車也搶辦紓困金　老翁開賓士抵市公所：車向朋友借的

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

「狂敲猛打」切母親節蛋糕像尋仇　秒變愚人節！網笑：不要玩媽媽

金東旭開深V文佳煐幫整理　「記憶CP」超自然互動甜死惹

爸吃宵夜…驚見兒子「突刺運動」　博美大戰妙蛙種子還不停換姿勢

美失業率狂飆至14.7％「打破38年紀錄」　財長估再推新紓困措施：先觀察幾周

「太快解封將造成10萬人死亡」　科學家擔憂英國解封太快

英國禁足7周後有條件解禁！首相強生6重點說明　公布警戒系統

法國增70例死亡「創3月中旬來新低」　今逐步解除全國性封鎖禁令

高燒39.3度急送醫...他牙齦破洞拉出「12條蠕動肥蛆」　醫嚇傻曝原因

「梨泰院毒王」5家夜店狂歡！傳染54人全境擴散　1300接觸者仍失聯

「分離15年」母親節找到印尼媽媽　台灣高中妹視訊飆淚：好想你

抗疫新希望！　美國研究：服用「胃灼熱藥物」確診者存活率高1倍

悶太久！日本考慮34地區「提早解禁」　84%民眾擔憂疫情

俄羅斯今增萬例「42％無症狀」！連8天單日確診破萬　全境20萬人染疫

無法斷捨離的「念舊」派其實很可愛　蘊含3點特質長情又博愛

伊林名模公開對罵實錄！　吳品萱酸爆師妹：大哭大鬧要站主位…高宇蓁幫腔喊讚

雷皓明／恐龍法官再現？明明打死人為何法院不受理

美失業率狂飆至14.7％「打破38年紀錄」　財長估再推新紓困措施：先觀察幾周

上國道5歲童坐不住解安全帶　10分鐘後家人目睹「驚悚9秒拋飛」

68歲孝子跳舞給97歲老媽看　媽坐輪椅拍手叫好

今年首颱黃蜂可能生成！各國模擬路徑出爐　全台連下2天「防大雨地區」曝

寶可夢極巨化抱枕玩偶超療癒！皮卡丘增肥到4公斤　喵喵跟真人一樣高

「太快解封將造成10萬人死亡」　科學家擔憂英國解封太快

英國禁足7周後有條件解禁！首相強生6重點說明　公布警戒系統

蔡依林《騎士精神》「被跳爛」　嚴肅斥：回去想一下好不好！

國際熱門新聞

毒王5夜店狂歡　傳54人全境擴散

高燒送醫！他牙齦拉出「12條蛆」醫嚇傻

世衛稱WHA決議驅逐台灣代表　實情曝光

封城都沒人！護理師下班等公車「遭變態逼給洩慾」

分離15年　她母親節找到印尼媽媽

美日加英法德澳紐　力挺台灣成為WHA觀察員

梨泰院群聚感染恐擴大 首爾無限期關閉酒吧夜店

法國增70例死亡　創3月中旬來新低

藥劑師自製化學湯　一喝當場亡

泰王揪20性戰士妃子歡愉室激戰　新寵竟是女兒閨蜜

「服胃灼熱藥物」確診者存活率高2倍

科學家憂：英太快解封將致10萬死

川普斷金援！　譚德塞：WHO還缺13億美金

等了7周！英首相宣布：有條件解禁

更多熱門

相關新聞

科學家憂：英太快解封將致10萬死

科學家憂：英太快解封將致10萬死

英國首相強森（Boris Johnson）將在10日晚上7點宣布漸進解封計畫，然而一位科學顧問告訴《星期日泰唔士報》，如果倉促的放鬆措施，到年底前可能會使英國增加「超過10萬人」死亡。

等了7周！英首相宣布：有條件解禁

等了7周！英首相宣布：有條件解禁

法國增70例死亡　創3月中旬來新低

法國增70例死亡　創3月中旬來新低

毒王5夜店狂歡　傳54人全境擴散

毒王5夜店狂歡　傳54人全境擴散

夜市門口量體溫！正妹遭遊客比中指

夜市門口量體溫！正妹遭遊客比中指

關鍵字：

美國北美要聞財政部長梅努欽白宮新冠肺炎新型冠狀病毒

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

酒店妹吹氣＋塞舔！下一秒…男業務耳膜「蕉皮式爆裂」醫秒傻

今年首颱黃蜂恐生成！最新2路徑出爐

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

眷村驚見四腳獸！直播主崩潰：別再傳了

若罷韓成功…這招恐讓高雄都是代理市長

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

小甜甜腎臟出問題住院！後悔「我太把自己當醫生」

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

「平交道巨胸妹」夜宿海生館！

男友在門外…台中妹遭神棍性侵：拿出來了

人妻拉老闆上摩鐵　丈夫房外苦等8小時

賈靜雯童年照曝光！網友全看呆「100%完美複製咘咘」

母親節撿骨！奶奶雙手被丟棺木外…她看到氣哭

更多

最夯影音

更多
建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？
郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面