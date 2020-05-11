全球409萬人染疫！英3.2萬死僅次美國　法單日70死、義165死創新低

▲全球多國確診人數激增，破130萬例確診的美國，所佔比例降為總人數的4分之1。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間11日上午5點30分，全球累計187個國家及地區染疫、409萬1297例確診、28萬2104死、139萬8862人病癒；破20萬確診國家曾至5國，美、西、英、義、俄。

美國累計確診人數增至132萬7720例、7萬9495死、21萬2534人康復。紐約州死亡人數2萬6641人，紐澤西9256死、麻州4979死、加州2715死。

英國3萬1930例的死亡人數僅次於美國，全球前兩順位皆為英語系國家。此外，英國累計22萬449例確診、1002人病癒。

首相強生（Boris Johnson）宣布「有條件解禁」，並公布分為5級的冠狀病毒警戒系統，同住者可恢復不受限外出運動，例如在公園太陽曬到飽，但仍需與他人保持社交距離；建築工等不能居家辦公的工作，可自行恢復通勤上班，但盡量避免搭乘大眾交通工具等。

▲英國首相強生宣布「有條件解禁」。（圖／路透）

義大利確診人數降至全球第4位，累計21萬9070例確診、3萬560死、10萬5186例康復。義大利民防保護局10日通報，單日新增165例死亡，為3月9日以來新低。

法國累計確診17萬7094例、2萬6383死、5萬6327人痊癒，10日單日新增70死，創下3月17日新低。

根據中央社報導，歐洲累計破173萬例確診、近16萬死；美加累計近139萬例確診、8萬死；拉丁美洲及加勒比海地區累計36萬確診2萬死；亞洲累計29萬例確診、1萬死；中東地區累計22萬確診、近8000死；非洲累計6萬例確診、2000死、大洋洲累計8000例確診，僅125死。