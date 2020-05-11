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英國禁足7周後有條件解禁！首相強生6重點說明　公布警戒系統

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▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英國首相強生（Boris Johnson）宣布有條件解禁，包括同住者不受限外出運動，部份恢復通勤上班。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦10日專電

英國首相強生今晚7時發表全國演說宣布「有條件」解禁方案，表示無法在家工作民眾如建築工人可以開始恢復上班，但盡可能不搭大眾運輸工具；13日起，民眾可不受限外出運動。

根據最新數據，英國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例已經達到3萬1855人，在全世界僅次於美國。

英國從3月23日發布禁足令後已經7週，訴求解禁的聲浪越來越高。強生（Boris Johnson）晚間在事先錄製的大約13分鐘演說中宣布，英國已度過疫情高峰期，正在往下坡走，但「下坡路通常更是危險」，必須保持警覺。

強生表示，為了避免爆發第二波疫情，他無法輕易宣布本週立刻結束禁足令，而是公布有條件的階段性解禁路線圖。第一階段，無法在家上班的民眾，例如建築業或製造業等，可以開始恢復上班，但上下班仍應該保持社交距離，盡量不要搭乘大眾運輸工具，而是改為開車，更鼓勵騎自行車。

他還說，從13日起，英格蘭地區民眾可以不受限制外出運動，包括坐在當地公園享受陽光，不過僅限和同住的人一同前往。

強生宣布，第二階段，英格蘭地區學校將從6月1日起恢復上課，從小學1年級和6年級先行恢復上課，不過這是「最快」可能恢復上課的日期，或許會有變動，部分商店可望在這階段恢復營業。第三階段，餐旅業與更多公共場所可望從7月起恢復營業，但他強調必須有科學佐證安全無虞才會解禁。

強生並公布冠狀病毒疾病警戒系統（COVID Alert Level），分為1至5級，1級為綠燈，5級為紅燈。這項警戒系統的判斷依據為R值及感染人數。R值是所謂基本傳染數，指的是一個感染到某種傳染病的人，會把疾病傳染給多少人的平均數。

他提到，這項警戒系統能協助判斷保持社交距離政策是否應該放寬，英國目前處於警戒系統的第4級，正邁向第3級。

強生表示，原本的宣導口號「待在家中、保護國家醫療保健服務（NHS）、拯救性命」，將改成「保持警覺、控制病毒、拯救性命」。

同時他說，未來入境英國的民眾需要接受隔離檢疫，但未言明是否為先前傳出的強制隔離檢疫2週。強生表示明天將在國會宣布更詳盡方案。

然而，強生政府解禁方案令地方政府不安，蘇格蘭政府先前表態要繼續實施禁足令，威爾斯地區也有所質疑，因此強生今天宣布的方案甚至口號僅適用英格蘭地區，包括蘇格蘭、威爾斯與北愛爾蘭地區都繼續沿用「待在家中」口號。

蘇格蘭政府也表示不會跟隨強生的恢復上課政策，蘇格蘭地區學校最快8月才會開放。

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