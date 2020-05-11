高燒39.3度急送醫...他牙齦破洞拉出「12條蠕動肥蛆」　醫嚇傻曝原因

▲老翁牙齦破洞裡住了12隻白蛆。（圖／翻攝自Thanatnon Rong Assava 臉書）

記者曾羿翔／綜合報導



泰國一名70多歲老翁近日出現發高燒與牙齦腫的症狀，被送到醫院檢查，沒想到竟從牙齦上的大洞中「拉出12條白蛆」。眼前驚悚畫面讓看診的牙醫師當場愣了3秒。為何牙齦會被白蛆築巢，醫師認為原因可能是老翁長年臥病在床，睡覺時張嘴所造成。

綜合泰媒報導，看診的牙醫師阿薩瓦(Thanatnon Rong Assava)在自己臉書分享，他記得去年8月曾經親自到該名老翁家中，教導家屬如何幫老翁刷牙，如今接到就診任務後，竟然發現老翁牙齦有腫大的狀況，而且4顆門牙會搖晃，甚至發高燒到39.3度。

報導也指出，醫師會再前往老翁家中就診，是因為收到了家屬寄來的照片，照片中老翁的牙齦異常腫，醫師發現老翁除了高燒以外，還因為上顎腫大的原因已無法開口說話，當下決定叫救護車將老翁送到醫院做檢查。

送往醫院後，檢查過程中竟發現老翁腫大的牙齦上有一個很深的破洞。醫師表示，破洞裡先拉出一隻白蛆後，又發現裡頭還有，前後共拉出了12條白蛆，這個破洞彷彿變成了蛆的巢穴。

醫師還在貼文最後表示，「這種可能只在課本或講堂上看到的案例，沒想到我真的碰到了，我當場愣了3秒」，提醒各位不要讓臥床病人張嘴睡覺，蟲蠅可能會趁虛而入，在嘴裡築巢。