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「梨泰院毒王」5家夜店狂歡！傳染54人全境擴散　1300接觸者仍失聯

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▲▼ 新冠肺炎,南韓,口罩,社交距離。（圖／路透）

▲首爾市關閉所有夜店、酒吧等娛樂場所，京畿道10日宣布跟進。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

南韓首爾梨泰院夜店爆發群聚感染事件，目前確定有54名相關人員感染，為防止疫情進一步擴大，首爾政府隨後下令關閉酒吧與夜店，京畿道10日跟進關閉相關娛樂場所。首爾市長朴元淳表示，當初與「梨泰院毒王」在夜店接觸的至少有2千人，目前有1309人無法取得聯繫，防疫單位仍在努力追蹤。

南韓首爾近日爆發群聚感染事件，感染源頭為居住在龍仁市29歲男子，他因為出現發熱與腹瀉等疑似症狀，5日到醫院採檢6日確認感染新冠肺炎，由於他月初（確診前）曾到梨泰院5間夜店狂歡，加上當時夜店的顧客來自南韓各地，讓南韓的防疫部門相當緊張。

首爾市長朴元淳9日在記者會上宣布，即時起首爾所有夜店、酒吧等娛樂場所停止營業，違反者將受到重罰，這項命令並無明確具體期限。朴元淳進一步透露，夜店提供的顧客信息部分不準確，近2000人名單只聯繫上637人，剩餘1309人無法取得聯繫，他們仍在努力追蹤。

▲▼南韓政府勸導酒店等娛樂設施，非必要應停業1個月（圖／路透社）

▲首爾近日爆發群聚感染事件，源頭為一名龍仁市29歲男子。（圖／路透社）

南韓中央防疫對策本部10日表示，梨泰院夜店相關感染患者已經有54例，其中首爾病例數為30人、京畿道14人、仁川市6人、忠清北道2人、釜山市1人、濟州道1人，其中43例為曾到訪過夜店的相關接觸者，其餘11例則是上述接觸者的親戚朋友。

除了首爾決定關閉夜店、酒吧等娛樂場所外，京畿道知事李在明10日在緊急記者會上跟進宣布，轄區內酒吧、夜店等娛樂場所關閉2週，違反者將受到重罰，同時也要求4月29日後，曾經出入梨泰院相關夜店的京畿道民眾都要採檢，自出入日隔天起14天內避免與他人接觸。

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