　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

遠見／第16屆《遠見》CSR企業社會責任獎公布　看見創新應變力

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 。（圖／記者遠見雜誌攝）

文╱林珮萱

5月，是台灣CSR關鍵月，《遠見雜誌》企業社會責任獎（CSR）每年就選在5月號雜誌公布得主。

2005年，《遠見雜誌》率先推出全球華人媒體企業社會責任大調查，此後年年不間斷，而每年推出CSR獎評選與專題報導，更已是驅動台灣企業力行CSR的關鍵動力。

本屆評選自去年12月9日召開評選說明會，正式起跑，今年2月7日報名截止，3月底舉辦入圍企業的決選會議，直到4月28日的線上直播得獎發布會。期間受到新冠肺炎疫情影響，不斷調整應變措施。

請繼續往下閱讀...

3月底的決選會議，遵照防疫安全，出席者全面要求配戴口罩，動線與座位安排更維持社交距離，確保彼此安心安全。此外，也首度變更頒獎模式，將過往的大規模實體頒獎典禮，改為線上直播的得獎發布會。有賴評審與企業多方溝通配合，致使本屆評選圓滿落幕。

2020年，第16屆《遠見雜誌》企業社會責任獎（CSR）獎，參賽件數達188件，經評審團選出28座獎項，勝出率僅14.8％（完整名單見頁154～158）。

遠見CSR獎分為兩大類，共10組競逐。第一類為「年度大調查」，考驗企業全方位的CSR作為，從公司治理、員工、顧客、供應鏈、環境績效，到社會參與等，通過整體考核，才能脫穎而出。大調查分為傳統產業、電子科技業、金融保險業、服務業、電信業等五大產業。往年常勝軍台達電子與玉山金控因已名列年度榮譽榜，無需參加年度大調查評選。

第二類為「傑出方案」，鼓勵企業結合核心職能，設有幸福企業組、環境友善組、教育推廣組、公益推動組、和樂齡友善組等五組。考驗方案的議題價值、投入貢獻、執行策略和影響成效。

五家績優生，各得兩座以上獎項

由於台灣企業愈來愈重視CSR榮譽，得獎者可謂萬中選一，值得一提的是，今年有五家優秀企業集團，不但在百家爭鳴中出線，還一舉贏得兩座以上的獎項，難能可貴。

台灣大哥大在年度大調查電信業維持去年佳績，蟬聯首獎，在傑出方案環境友善組也獲首獎。連續兩年寫下單屆雙首獎紀錄。

中國信託在傑出方案教育推廣組和公益推動組獲兩座首獎。回顧2018年第14屆賽事，中國信託也抱回兩座傑出方案首獎。落實方案廣泛多元，而且看得到成效，令評審印象深刻。

中國信託金控也是年度大調查金融保險業楷模獎，總計中信集團本屆共抱回三座大獎，數量居第二高。

遠東新世紀今年為年度大調查傳統產業組楷模獎，與傑出方案環境友善組首獎。本屆一首獎一楷模，獎座數與去年相同。

若加上集團內遠傳的電信業楷模和太平洋崇光百貨的服務業楷模，總計遠東集團共抱回四獎，全集團獲獎數量居冠。

國泰金控蟬聯年度大調查金融保險業首獎。集團旗下之國泰產險獲傑出方案環境友善組楷模。

玉山金控因已位居年度榮譽榜，無需參與年度大調查金融保險業評選，但集團旗下的玉山銀行依舊積極表現，在傑出方案幸福企業組和公益推動組，抱回雙楷模獎。

值得欣喜的是，本屆獲獎榜單有多家新面孔得主，包含元大金控、永豐餘、LINE台灣，以及舊振南，四家業者均是首度抱回《遠見》CSR獎盃，堪稱金融、傳產、外商，和中小企業新秀代表。

年度大調查〉考核整體績效

CSR獎長期獲企業重視，不只抱回獎盃的企業備感榮耀，更透過評審視角而剖析出的獲獎關鍵，成為各界參考與學習典範。

今年「傳統產業」首獎為台灣水泥。楷模獎是遠東新世紀。另特別頒發一座中小企業特別獎給舊振南。身為中小企業，舊振南已設有CSR專責人員，連續三年出版報告書，難能可貴。

「電子科技業」首獎光寶科技，楷模獎得主為技嘉科技和研華。

「金融保險業」首獎國泰金控。獲楷模獎的有中信金控和富邦金控。

「服務業」首獎信義房屋，楷模獎頒給太平洋崇光百貨。「電信業」在台灣業者家數不多，僅選出兩家得主。首獎是台灣大哥大、楷模獎得主是遠傳電信。

傑出方案〉挖掘主題亮點

五組傑出方案，競爭同樣激烈。「幸福企業組」入選者全是照顧員工不遺餘力的模範代表，產業特性也各有不同，著實難分軒輊。

最後，首獎頒給台達電子「台達4S幸福計畫 我的職場我的主場」，以Say、Stay、Strive、Social Participation為核心理念的員工推展幸福計畫。

楷模獎，玉山銀行「E.Sun Life—打造快樂的第二個家」，以及渣打國際商業銀行「幸福之道 渣打知道」。

「環境友善組」今年有四件獲獎，分別由火紅的綠能與循環經濟兩大角度切入。

兩座首獎是台灣大哥大「台灣大綠能、永續大未來」創造綠能倡議典範，和遠東新世紀「實踐循環經濟 追求永續成長」。

兩座楷模獎得主，永豐餘「再生循環經濟典範 為台灣能源『沼』到新出路」和國泰產險「產險業的新篇章 國泰低碳『綠』險記」。

教育推廣組得獎的三家案例，關注的面向涵蓋藝文、偏鄉教育，以及錯假訊息等社會性議題。

首獎頒給中國信託「LOVE&ARTS 夢想+圓夢工程」。元大金控「元大溫度『善的循環』公益平台」和LINE台灣「LINE數位當責計劃」，則是楷模獎得主。

「公益推動組」選出的三個獎項，都具備關懷弱勢的元素。首獎中國信託「信扶專案—台灣金融業創新脫貧專案」。兩家楷模獎，玉山銀行「深耕台灣『小微企業』，擴大正向影響力」和家樂福「翻轉台灣的非籠飼雞蛋」。

特別的是，「樂齡友善組」為本屆首度新增項目，期待企業因應高齡社會挑戰，朝向促進熟齡族群健康、打造優質休閒生活，消弭因年紀增長所產生之社會融入障礙等方向而努力。

首度樂齡友善組選出兩座楷模獎，頒給台灣資生堂和新光人壽，翻轉老年生活等於灰暗沉悶的刻板形象，是兩者的共通點。

本屆28座獎項得主，值得各界掌聲，卻也是更多承擔的開始。順應局勢的創新應變，是企業經營永恆不變的硬道理。長久之來，遠見CSR獎得主，皆是善用企業軟實力，展現經營續航力的佼佼者。

同時，本屆另有一大創新，是首度舉辦第一屆大學社會責任獎（USR），獲眾多大學響應，報名踴躍，獲獎案例亦十分精采（完整得獎名單見頁162）。

至於與CSR獎聯合舉辦的第三屆社會企業獎—社企之星選拔，結果亦同步揭曉（完整得獎名單見頁168～169）。從大型企業、中小企業、社會企業，再到學校，各種實踐社會責任的精采典範，已然遍地開花。

【本文摘自遠見雜誌5月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/

ET快訊
快訊／磐石艦群聚感染...韓國瑜拋「醫護全篩檢」確定喊卡！原
鍾欣凌「結婚10年」被爆離婚！　她無奈吐真相
壞壞超過500次！他逐次紀錄感受：吸吾下、射內　正宮見3本激
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

金融海嘯後最慘！　3月受雇員工大減1.9萬人　主計總處估4月衝擊更大

遠見／第16屆《遠見》CSR企業社會責任獎公布　看見創新應變力

佳和減資54%彌補虧損　拓展口罩與防護衣事業

台銀大規模徵才323人　海外分行外派人才起薪上看5、6萬元

中信銀拚紓困位居民營第3　勞工10萬紓困貸款1周衝破11萬件

東捷資訊首季EPS 0.74元　餐飲外送平台系統增添動能

補貼重複領被抓包！　勞動部：將由交通部追回513人補貼、共1539萬元　

摩根大通點名看多亞洲科技股！　專家：3～5年內將翻倍

疫情襲擊＋新加坡興隆踩雷案　中信金下修海外獲利目標至3成以下

葡萄王4月營收年減11.77%　上海葡萄王月增29.41%漸回溫

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

擁2億不動產、開名車也搶辦紓困金　老翁開賓士抵市公所：車向朋友借的

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

「狂敲猛打」切母親節蛋糕像尋仇　秒變愚人節！網笑：不要玩媽媽

金融海嘯後最慘！　3月受雇員工大減1.9萬人　主計總處估4月衝擊更大

遠見／第16屆《遠見》CSR企業社會責任獎公布　看見創新應變力

佳和減資54%彌補虧損　拓展口罩與防護衣事業

台銀大規模徵才323人　海外分行外派人才起薪上看5、6萬元

中信銀拚紓困位居民營第3　勞工10萬紓困貸款1周衝破11萬件

東捷資訊首季EPS 0.74元　餐飲外送平台系統增添動能

補貼重複領被抓包！　勞動部：將由交通部追回513人補貼、共1539萬元　

摩根大通點名看多亞洲科技股！　專家：3～5年內將翻倍

疫情襲擊＋新加坡興隆踩雷案　中信金下修海外獲利目標至3成以下

葡萄王4月營收年減11.77%　上海葡萄王月增29.41%漸回溫

台南市環保局抽驗飲用水　全部合格民眾可安心飲用

被議員影射建置iBike系統有回扣　盧秀燕動怒：嚴重抗議

喬丹私下超挺NBA後輩巨星　打給記者：不要再攻擊詹姆斯了

補教名師劉毅「開除女特助」變更設立人　被控偽文以「切結書慣例」爭清白

南投神木村森林火警燒損2公頃　黑鷹直升機高空灑水10公噸

深田恭子大U泳衣「碗公級巨胸」正面解放！　超細褲激出馬甲線

IU新歌MV「繞耳線條」耳環被問翻　高質感設計500元有找！

新北勞工局員工嗆殺副局長！持「西瓜刀」埋伏見人就揮　下場出爐

警兵分6路查獲販毒集團　據點遍及新北桃園！拘提6人傳喚16藥腳

紐西蘭宣告抗疫成功！10天內逐步解封　餐廳電影院14日起恢復開放

財經熱門新聞

勞工紓困貸款10萬、工會投保者補助3萬別錯過！　政府紓困方案一次看懂

精選6檔財報好股 不看盤賺更多

點出4月營收衰退逾9成　老謝：旅遊業成最悲情「慘業」

520還會看到你嗎？顧立雄這樣說

勞工紓困貸款10萬拿來還房貸、買股票？　勞部：鑽漏洞是少數

勞工10萬元紓困貸款QA懶人包看過來　月繳多少一次算給你看！

勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　

財政部證實　台酒宜蘭廠暫停生產酒精

銀行紓困賺災難財？金管會擬手續費1萬為限

高CP值！上班族5張繳稅神卡出爐

鴻海、王品轉投資「肚肚」力挺餐飲業　贊助千台iPad打造智慧整合POS

沃旭能源在台「好孕連連」　4年誕生15名沃旭寶寶

東元經營權前哨戰揭曉！公司派佔上風　市場派寶佳提案「未通過」

救命錢來了！製造業及技術服務業紓困核撥28億元「5.1萬人有感受惠」

更多熱門

相關新聞

病毒告訴我們　有能力政府很重要

病毒告訴我們　有能力政府很重要

「紐約現在很糟！缺少口罩、呼吸器，不時傳出醫護倒下！」談到疫情，越洋電話那頭的哥倫比亞大學教授史迪格里茲（Joseph E. Stiglitz）口氣急切，一反平日冷靜的學者形象。

吳寶春的十年願景：烘焙百年企業

吳寶春的十年願景：烘焙百年企業

迎戰「黑天鵝」　教育要有新思惟

迎戰「黑天鵝」　教育要有新思惟

遠見／0次方的威力

遠見／0次方的威力

信義房屋連三年獲遠見服務業首獎

信義房屋連三年獲遠見服務業首獎

關鍵字：

遠見雜誌幸福企業企業社會責任獎CSR

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

世衛稱WHA決議驅逐台灣代表　實情曝光

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

看衰滴妹手搖飲！鄉民賭上薪水：撐不過5年

男友在門外…台中妹遭神棍性侵：拿出來了

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

加拿大向中國買口罩800萬片報廢　趕找台灣下1000萬片單

驚悚畫面曝！粉褲妹躺路中遭輾拖行「Y字形蜷曲成L」

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

周揚青屠豬18天親吐：很痛苦！羅志祥是最愛的一次

酒店妹吹氣＋塞舔！下一秒…男業務耳膜「蕉皮式爆裂」醫秒傻

更多

最夯影音

更多
建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？
郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面