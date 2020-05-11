遠見／第16屆《遠見》CSR企業社會責任獎公布　看見創新應變力

文╱林珮萱

5月，是台灣CSR關鍵月，《遠見雜誌》企業社會責任獎（CSR）每年就選在5月號雜誌公布得主。

2005年，《遠見雜誌》率先推出全球華人媒體企業社會責任大調查，此後年年不間斷，而每年推出CSR獎評選與專題報導，更已是驅動台灣企業力行CSR的關鍵動力。

本屆評選自去年12月9日召開評選說明會，正式起跑，今年2月7日報名截止，3月底舉辦入圍企業的決選會議，直到4月28日的線上直播得獎發布會。期間受到新冠肺炎疫情影響，不斷調整應變措施。

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3月底的決選會議，遵照防疫安全，出席者全面要求配戴口罩，動線與座位安排更維持社交距離，確保彼此安心安全。此外，也首度變更頒獎模式，將過往的大規模實體頒獎典禮，改為線上直播的得獎發布會。有賴評審與企業多方溝通配合，致使本屆評選圓滿落幕。

2020年，第16屆《遠見雜誌》企業社會責任獎（CSR）獎，參賽件數達188件，經評審團選出28座獎項，勝出率僅14.8％（完整名單見頁154～158）。

遠見CSR獎分為兩大類，共10組競逐。第一類為「年度大調查」，考驗企業全方位的CSR作為，從公司治理、員工、顧客、供應鏈、環境績效，到社會參與等，通過整體考核，才能脫穎而出。大調查分為傳統產業、電子科技業、金融保險業、服務業、電信業等五大產業。往年常勝軍台達電子與玉山金控因已名列年度榮譽榜，無需參加年度大調查評選。

第二類為「傑出方案」，鼓勵企業結合核心職能，設有幸福企業組、環境友善組、教育推廣組、公益推動組、和樂齡友善組等五組。考驗方案的議題價值、投入貢獻、執行策略和影響成效。

五家績優生，各得兩座以上獎項

由於台灣企業愈來愈重視CSR榮譽，得獎者可謂萬中選一，值得一提的是，今年有五家優秀企業集團，不但在百家爭鳴中出線，還一舉贏得兩座以上的獎項，難能可貴。

台灣大哥大在年度大調查電信業維持去年佳績，蟬聯首獎，在傑出方案環境友善組也獲首獎。連續兩年寫下單屆雙首獎紀錄。

中國信託在傑出方案教育推廣組和公益推動組獲兩座首獎。回顧2018年第14屆賽事，中國信託也抱回兩座傑出方案首獎。落實方案廣泛多元，而且看得到成效，令評審印象深刻。

中國信託金控也是年度大調查金融保險業楷模獎，總計中信集團本屆共抱回三座大獎，數量居第二高。

遠東新世紀今年為年度大調查傳統產業組楷模獎，與傑出方案環境友善組首獎。本屆一首獎一楷模，獎座數與去年相同。

若加上集團內遠傳的電信業楷模和太平洋崇光百貨的服務業楷模，總計遠東集團共抱回四獎，全集團獲獎數量居冠。

國泰金控蟬聯年度大調查金融保險業首獎。集團旗下之國泰產險獲傑出方案環境友善組楷模。

玉山金控因已位居年度榮譽榜，無需參與年度大調查金融保險業評選，但集團旗下的玉山銀行依舊積極表現，在傑出方案幸福企業組和公益推動組，抱回雙楷模獎。

值得欣喜的是，本屆獲獎榜單有多家新面孔得主，包含元大金控、永豐餘、LINE台灣，以及舊振南，四家業者均是首度抱回《遠見》CSR獎盃，堪稱金融、傳產、外商，和中小企業新秀代表。

年度大調查〉考核整體績效

CSR獎長期獲企業重視，不只抱回獎盃的企業備感榮耀，更透過評審視角而剖析出的獲獎關鍵，成為各界參考與學習典範。

今年「傳統產業」首獎為台灣水泥。楷模獎是遠東新世紀。另特別頒發一座中小企業特別獎給舊振南。身為中小企業，舊振南已設有CSR專責人員，連續三年出版報告書，難能可貴。

「電子科技業」首獎光寶科技，楷模獎得主為技嘉科技和研華。

「金融保險業」首獎國泰金控。獲楷模獎的有中信金控和富邦金控。

「服務業」首獎信義房屋，楷模獎頒給太平洋崇光百貨。「電信業」在台灣業者家數不多，僅選出兩家得主。首獎是台灣大哥大、楷模獎得主是遠傳電信。

傑出方案〉挖掘主題亮點

五組傑出方案，競爭同樣激烈。「幸福企業組」入選者全是照顧員工不遺餘力的模範代表，產業特性也各有不同，著實難分軒輊。

最後，首獎頒給台達電子「台達4S幸福計畫 我的職場我的主場」，以Say、Stay、Strive、Social Participation為核心理念的員工推展幸福計畫。

楷模獎，玉山銀行「E.Sun Life—打造快樂的第二個家」，以及渣打國際商業銀行「幸福之道 渣打知道」。

「環境友善組」今年有四件獲獎，分別由火紅的綠能與循環經濟兩大角度切入。

兩座首獎是台灣大哥大「台灣大綠能、永續大未來」創造綠能倡議典範，和遠東新世紀「實踐循環經濟 追求永續成長」。

兩座楷模獎得主，永豐餘「再生循環經濟典範 為台灣能源『沼』到新出路」和國泰產險「產險業的新篇章 國泰低碳『綠』險記」。

教育推廣組得獎的三家案例，關注的面向涵蓋藝文、偏鄉教育，以及錯假訊息等社會性議題。

首獎頒給中國信託「LOVE&ARTS 夢想+圓夢工程」。元大金控「元大溫度『善的循環』公益平台」和LINE台灣「LINE數位當責計劃」，則是楷模獎得主。

「公益推動組」選出的三個獎項，都具備關懷弱勢的元素。首獎中國信託「信扶專案—台灣金融業創新脫貧專案」。兩家楷模獎，玉山銀行「深耕台灣『小微企業』，擴大正向影響力」和家樂福「翻轉台灣的非籠飼雞蛋」。

特別的是，「樂齡友善組」為本屆首度新增項目，期待企業因應高齡社會挑戰，朝向促進熟齡族群健康、打造優質休閒生活，消弭因年紀增長所產生之社會融入障礙等方向而努力。

首度樂齡友善組選出兩座楷模獎，頒給台灣資生堂和新光人壽，翻轉老年生活等於灰暗沉悶的刻板形象，是兩者的共通點。

本屆28座獎項得主，值得各界掌聲，卻也是更多承擔的開始。順應局勢的創新應變，是企業經營永恆不變的硬道理。長久之來，遠見CSR獎得主，皆是善用企業軟實力，展現經營續航力的佼佼者。

同時，本屆另有一大創新，是首度舉辦第一屆大學社會責任獎（USR），獲眾多大學響應，報名踴躍，獲獎案例亦十分精采（完整得獎名單見頁162）。

至於與CSR獎聯合舉辦的第三屆社會企業獎—社企之星選拔，結果亦同步揭曉（完整得獎名單見頁168～169）。從大型企業、中小企業、社會企業，再到學校，各種實踐社會責任的精采典範，已然遍地開花。

【本文摘自遠見雜誌5月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】