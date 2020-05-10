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「分離15年」母親節找到印尼媽媽　台灣高中妹視訊飆淚：好想你

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▲▼台高中生母親節償願 印尼第二媽媽：妹妹我想你。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲「分離15年」母親節找到印尼媽媽，台灣高中妹視訊飆淚。（圖／翻攝自當事人臉書）

中央社訊

台灣高中生許紫涵透過網路尋找15年前照顧她的印尼移工Duwi，兩人今天在視訊相認。Duwi告訴許紫涵，「妹妹，我想你」，讓她大哭；Duwi也拿出好多許紫涵小時候的照片，還說她現在「胖胖」。

住在中爪哇梭羅市（Solo）的Duwi今天接受中央社記者電話訪問時說：「很開心，我一直哭，我也很想她！」

Duwi約2000年至2004年間在許紫涵家照顧奶奶，許紫涵唸幼稚園小班時，她因合約到期必須回印尼，在許紫涵4歲生日時送她泰迪熊玩偶當禮物，但離開時擔心許紫涵捨不得，沒有說再見。

許紫涵一直想找Duwi，謝謝她養育之恩。她4月在臉書發文，也以中文、印尼文並列的方式投書天下雜誌獨立評論，印尼新聞網站點滴網（Detik）及聲音報（Suara）也在9日刊出報導，有印尼讀者看到，輾轉聯絡上許紫涵，終於讓她找到Duwi。

今年高三的許紫涵告訴中央社，她今天早上在補習，下課看手機時，先接到聲音報記者的訊息，告訴她有認識Duwi的讀者在新聞報導留言。之後她又上課，「我憋到下課後，又收到一條用中文寫的訊息，說她是Duwi的鄰居，傳了兩張照片給我，問我是不是在找這位阿姨」，其中一張就是許紫涵舊家的照片。

許紫涵說：「看到那張照片，我就淚崩了。」她先在補習班一樓大廳大哭，稍微緩和情緒後「以最快的速度衝回家」。

她在路上就已經迫不及待用通訊軟體跟Duwi聯絡，用印尼文寫給Duwi一句Aku cinta kamu（我愛你），「一回到家我就立刻架好我要視訊的東西，然後把泰迪熊抱出來，跟Duwi通話」。

▲▼台高中生母親節償願 印尼第二媽媽：妹妹我想你。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲許紫涵透露，Duwi在她4歲生日時送她的泰迪熊（左），已經陪伴她15年且保存良好。（圖／翻攝自當事人臉書）

許紫涵說，提供Duwi聯絡方式的人也是看到聲音報報導，對方是台灣的新住民，曾在台灣做仲介，很理解她想找到Duwi的心情，而這位新住民的妹妹恰巧就是Duwi的鄰居，「一切都神奇到不行」！

許紫涵說，這位新住民看到聲音報的報導後，想辦法找到刊登她投書的源頭、聯絡天下雜誌獨立評論的總監廖雲章，廖雲章再聯絡她，也把她的資訊給這位新住民，兩人在今天聯絡上。

Duwi的名字其實是Dwi，因為許紫涵家裡沒有保留當時的資料，尋人時只能先用音譯的方式拼出Duwi的名字。Duwi當時到許紫涵家當看護時約20歲，現在她已結婚，育有一名7歲的小孩。

Duwi仍會講中文，她告訴中央社記者，她的名字是Dwi Setyowati，離開許紫涵家後先回到印尼，後來到桃園的工廠當廠工，工作約6年時間，現在在梭羅市開雜貨店。

她在臉書看到相關貼文，看到自己的照片嚇一跳。Duwi得知許紫涵在找她後說：「我很開心、一直哭，我很想妹妹。」

Duwi說，她今天看到許紫涵時有認出來，「妹妹現在胖胖」，她也認出在許紫涵旁邊的許紫涵的大哥，「跟爸爸很像」。

Duwi保留很多許紫涵的照片，常拿出來看，這些照片許紫涵都沒有。Duwi說：「我等一下要照相傳給她！」

Duwi也很想再回到台灣，她說：「妹妹想要來我的家看看，真的很開心。」

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