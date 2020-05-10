點出4月營收衰退逾9成　老謝：旅遊業成最悲情「慘業」

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／資料照）

記者姚惠茹／台北報導

財信傳媒董事長謝金河今（10）日在臉書以「4月最苦情的是旅遊業」為題發文，談到肺炎疫情重創全球產業鏈，每一個產業受到的衝擊都不同，但旅遊業可能會是悲情的「慘業」，因為根據上市櫃公司公布的4月營收數字，旅遊業的營收與去年同期相比都衰退9成以上。

謝金河表示，最具代表性的雄獅旅遊4月營收只剩下1.01億元，跟去年同期比少了95.9%，雄獅旅遊今年前4個月的營收從24.41億、16.24億、3.83億到剩下1.01億，這個慘況單從數字就可以看出來，國際的旅遊凍僵了！雄獅旅遊努力在國內旅遊市場找出路，甚至雄獅的門店都賣起便當。



謝金河指出，除了雄獅旅遊，國內旅遊業者都奄奄一息，像鳳凰旅遊4月剩1165萬元，少了95.9%，今年前4月少了51.9%；五福旅行社4月只剩945萬元，少98.4%，五福正常的營收約5億元上下，現在連1000萬元也不到。



謝金河進一步指出，今年剛上櫃的山富旅行社，一個月平均出團700團，去年11月營收還有4.83億元，4月只剩1090萬元，減少97.6%；最慘的是經營權才易主的燦星旅遊，4月營收只有133.9萬元。旅遊業可說是全台灣一級「慘業」。



謝金河認為，飯店與餐飲算是二級，擁有頂鮮、晶宴會館的御頂，4月營收1404.9萬元，減少77.6%，瓦城4月營收2.43億元，減少36.9%，晶華酒店的2.67億元，減少44.2%；最慘的是日資入股的洛基，4月只有1160.5萬元，衰退88.1%，可看出國際旅遊和商務客為主的飯店都沒有人上門。



謝金河談到，全世界的疫情逐漸從高峰回落，歐美試圖重啓生產缐，逐步解除封城，製造業活動逐漸恢復，但與人流有關的國際旅遊恐怕沒有那麼快恢復。

請繼續往下閱讀...

謝金河強調，波音內部最新預測，國際客運最快要到2024年才會恢復正常，如果是這樣，從事國際旅遊、郵輪為主的大型旅行社可能很難恢復昔日榮景，靠旅遊收入的大國，如法國，西班牙，義大利等，未來經濟受到的打擊會比較大。