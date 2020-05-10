南韓又一軍官染疫！網戰司令部全員病毒檢測　傳軍方「出狠招」對付違規者

▲南韓軍隊證實，又有一名軍官感染新冠肺炎。（示意圖／達志影像／美聯社，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／編譯

南韓軍方網路司令部今（10日）證實，一名資深軍官確定感染新冠肺炎（COVID-19），現正針對隸屬於國防部的網戰司令部（Cyber Operations Command）執行全面病毒檢測。據了解，該名官員近期沒有去過夜店，但曾接觸過單位內一名病患，而該名患者可能與梨泰院夜店群聚感染有關。

韓聯社報導，該名資深軍官並不是網戰司令部的首起染疫病例。此前，網戰司令部一名下士違反國防部規定，於本月初造訪梨泰院夜店，6日開始出現疑似症狀後仍正常上下班，9日確診。

南韓軍方正對網戰司令部進行全員聚合酶連鎖反應（PCR）病毒檢測，外傳軍方計畫針對在防疫期間違反規定的人採取嚴厲紀律措施。

當局表示，截至10日上午10時，確定已有43名士兵感染新冠肺炎，其中39人康復。國防部表示，在現階段「超前部署」的隔離措施之下，仍有969名士兵處於隔離階段，衛生部門也要求另外114名軍人進行隔離。

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