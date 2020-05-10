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美日加英法德澳紐八國　力挺台灣成為WHA觀察員

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▲▼瑞士日內瓦世界衛生組織總部,WHO總部。（圖／路透社）

▲世界衛生大會（WHA）是世界衛生組織（WHO）最高權力機關。圖為瑞士日內瓦世界衛生組織總部。（圖／路透社）

文／中央社記者胡玉立多倫多9日專電

加拿大通訊社報導，在美國和日本領銜下，加拿大、英國、法國、德國、澳洲和紐西蘭等駐日內瓦聯合國大使，7日在一項會議中向世界衛生組織兩名資深官員發出外交照會，敦促接納台灣為世界衛生大會觀察員。

第73屆世界衛生大會（WHA）將於5月18日至19日以視訊形式舉行，台灣參與WHA成為熱門政治議題。

加拿大通訊社（Canadian Press）報導，不願具名的資深政府官員指出，加拿大在該項會議中，同意與會各國向兩名世界衛生組織（WHO）資深官員共同提出口頭外交照會，敦促WHO接納台灣成為WHA觀察員；因為，台灣的參與「很有意義也很重要」。

這項會議，加方由駐日內瓦聯合國副大使馬文尼（Tamara Mawhinney）代表參加。WHO出席的兩名資深官員分別是：對外關係執行主任艾里森（Jane Ellison）及首席法律顧問索羅門（Steven Solomon）。

報導指出，澳洲報紙「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）最早提到加拿大是參與此「友台聯盟」的國家之一。加拿大外交部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）在受訪時證實此事。

沈潘答覆加拿大通訊社的電郵指出 ，「加拿大持續支持台灣有意義參與國際多邊論壇，因為台灣的存在，為公共利益做出重要貢獻。」

沈潘表示，「我們認為台灣成為世界衛生大會會議之『非國家觀察員』（non-state observer），符合國際衛生界利益，對全球對抗COVID-19大流行，至關重要。加拿大鼓勵WHO與台灣專家接觸，並支持台灣有意義參與全球健康討論。」

報導指出，加拿大支持由美國領導爭取台灣成為WHA觀察員，因為台灣很早就成功遏制2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的蔓延。

官員表示，加拿大認為，無論各國之間存在什麼爭執，WHO這樣的組織都應該為全世界所有人的更大利益而努力；令加拿大感到欣慰的是，多國聯盟共同支持這樣的論點。

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