美護理師盯上脆弱確診患者　在他臨終前「盜刷信用卡」下場慘烈

▲紐約一名護理師盜刷確診患者的信用卡。（示意圖／取自Pixabay）



記者丁維瑀／綜合報導

美國紐約州成為國內疫情重災區，然而卻有一名護理師利用確診患者最脆弱的時刻，偷走對方的信用卡並盜刷。這名遭到利用的患者於上月過世，即使涉事的護理人員面臨法律途徑，逝者家屬仍難以原諒這樣的行為。

綜合CNN、《紐約郵報》報導，43歲的康蒂（Danielle Conti）2007年開始便在紐約州史坦頓島大學醫院任職，美國新冠肺炎（COVID-19）疫情今年爆發後，她竟疑似利用確診患者住院的機會，偷走病人帕特拉諾（Anthony Catapano）的財物。

帕特拉諾染疫後身體不適，上月4日住院治療，據悉護理師拿走他的東西時，他意志還清楚，直到上月12日死於新冠病毒引起的併發症。他的女兒塔拉（Tara）表示，無法相信這種事會發生，「想當然，我知道那是醫院的員工，因為訪客不被允許探訪。」

▲紐約疫情嚴重，護理人員也面臨龐大壓力，卻有人破壞醫護界的名譽。（圖／路透）



塔拉的母親2014年去世後，她便一直替父親支付帳單，通常不會注意詳細的開銷狀況。然而，爸爸過世後，她又收到帳單，上面列出加油的費用，她起了疑心，且帳單日期為4月9日，正好是帕特拉諾在醫院對抗病魔的期間。

當地警方還向塔拉展示監視器畫面，可見康蒂使用患者的信用卡購物。離譜的是，帕特拉諾的隨身物品如手機、充電器等物品也不見，目前還無法確定是遭偷竊。

紐約警察局消息指出，康蒂面臨多項指控。消息傳開後，院方則說明該名護理師行為不當，已暫時被停職，未來也可能終止與她的合約，同時，醫院也展開相關調查，希望能給家屬一個交代。

塔拉遺憾表示，她想知道為何在父親臨終前，會有人想要利用這樣的病人，尤其康蒂的工作本來是照顧他，最後卻拿走不屬於自己的東西。

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