世衛稱WHA決議「驅逐台灣代表」堅持不談邀請　歷史真相打臉！

▲世衛秘書長譚德塞避談是否邀請台灣參與WHA。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐佩君、戴雅真10日布魯塞爾、倫敦專電

世界衛生大會登場倒數8天，世界衛生組織迄今一再以政治理由阻擾台灣參與，近日更宣傳1972年WHA決議「驅逐台灣代表」，但據世衛史料原文，只確認中國代表權問題，並未提到台灣。

第73屆世界衛生大會（WHA）將於5月18日至19日以視訊形式舉行，迄今世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）仍避談是否邀請台灣，而且儘管譚德塞的前任陳馮富珍曾在任內邀請台灣以觀察員身分參加WHA，WHO秘書處持續聲稱，會員及觀察員這樣的資格要由194個會員國做政策決定。

WHO一方面表示無權決定台灣參與議題，一方面在每次回答相關質疑時都祭出「一個中國」為擋箭牌。WHO法律顧問近月以來多次在記者會上公開提到聯合國1971年的2758號決議案，強調中華人民共和國是中國的唯一合法代表。

▲台灣持續表達想要參與世界衛生大會。（圖／記者呂佳賢攝）



中國官方也一再引此決議重申「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」。

對此，行政院大陸委員會明確指出，聯大第2758號決議案僅處理中華人民共和國在聯合國的席次問題，從未涉及台灣及台灣人民在聯合國體系代表權的問題，更沒有涉及或界定台灣與中華人民共和國的關係。

此外，WHO除引用2758號決議，根據聯合國5月8日記者會的全文紀錄，WHO更進一步表示，1972年的WHA通過第25.1號決議「驅逐台灣代表」（expelled the representatives of Taiwan） 。

然而，根據WHO歷史檔案，1972年第25屆WHA大會上所通過的第25.1號決議，當時據WHO執行委員會向WHA建議，承認中華人民共和國是唯一在WHO代表中國的政府，並驅逐「蔣介石的代表」。

WHA決議文沒有「台灣是中國一部分」或「驅逐台灣代表」等文字，與WHO近來的說明並不相符。