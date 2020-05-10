貿易戰後疫情爆發！美中交惡「民族主義高漲」　專家：整個世代留下創傷

▲ 美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）最早自中國爆發，至今造成全球410萬人染疫，奪走28萬條性命。CNN指出，病毒破壞美國及中國人的生命與生計，但沒有讓兩國團結對抗疫情，反而使本就緊張的美中關係迅速惡化，助長一種有潛在危險的民族主義情緒，恐怕在整個世代的心中留下創傷。

中國受到來自國內外的廣泛批評，尤其是在疫情爆發初期。北京當局採取越來越激烈的言辭回應，面對來自美國的指控時更加明顯。3月疫情開始在全球蔓延，中國外交部指出，病毒可能是美國軍方帶入中國的。隨著美國主要城市淪陷，美國總統川普（Donald Trump）幾天後則稱新冠病毒為「中國病毒」。

儘管川普一周後就不再使用中國病毒一詞，仍多次批評中國處理疫情的方式，質疑中國死亡人數、抨擊中國在疫情初期的反應。他和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更宣稱，病毒來自中國實驗室。北京當局回應，這是川普為促進選情所採取的連任策略，官媒也嚴詞批評蓬佩奧。

但CNN指出，美中這場交鋒不僅只是口水戰。川普政府據傳正在擬定懲罰中國的計畫，包括經濟制裁、取消美國債務及制定新的貿易政策。川普和幾名官員也正爭取外國盟友加入這項施壓行動。

▲ 紐約布魯克林醫學中心一群醫護聚集在大門口，等著領取紐約市警局為他們買來的午餐。（圖／路透）

疫情爆發以前，世界二大經濟體才剛經歷為期2年的貿易戰，將美中緊張推到新高度，甚至引發「脫鉤」討論。但香港科技大學教授兼中國跨國關係研究中心主任崔大偉（David Zweig）指出，儘管川普對中國的強硬態度不是第一次，他目前面臨的情勢卻更加危險並戲劇化，「這次的賭注高得多，2016年是人們的工作，2020年是人們的生命。」

隨著美中關係惡化，美國民眾對中國的看法也降到低點。最新民調顯示，高達66%美國人對中國人持負面看法，創下2005年以來新高，只有約1/4美國人持正面態度。

在中國，民族主義及排外情緒同樣高漲。越來越多中國人認為，他們為控制疫情犧牲奉獻，承受龐大損失，國家卻仍受到批評，甚至得為其他國家政府抗疫不力背負責任，因此感到苦澀，尤其是武漢人。

崔大偉指出，「很明顯地，當外界對中國抱有敵意，人們往往會變得更加民族主義，而中共會利用這一點。人們感覺中國民族受到攻擊，變得非常有防禦性，讓理性的聲音更難傳達出來。」

▲ 被指最早傳出疫情的武漢華南海鮮批發市場。（圖／達志影像／美聯社）

中國人民大學國際關係教授時殷弘分析，部分西方大國加入美國，指責中國處理疫情不當，對北京來說是嚴重的外交關係問題，「從中國角度來看，這和中國政權的威望和潛在的穩定密切相關。」

除了透過官媒，中國也以外交使節來維護形象。中國的「戰狼外交」一詞源自廣受歡迎的動作片《戰狼》，片中中國軍隊在世界各地展開大膽行動。但外交人員日漸強硬的措辭也加劇緊張情勢，引發批評。中國也向疫情緊張的國家提供口罩、病毒試劑及其他物資，同時派出醫療專家。即便如此，外界仍對北京的「口罩外交」動機提出質疑。

時殷弘指出，「即使大流行過去，這些問題依然存在。屆時他們可能不會如此情緒化，但還是會一樣。這些（對大流行和其帶來的傷害）記憶太深了，我擔心創傷會留在一整個世代的人們心中。」

►全球4百萬人染疫！ 「60天時間軸」看中國在疫情爆發初期做了什麼

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。