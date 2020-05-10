成大沙崙智慧產業創新聯盟成立　黃偉哲：全力推動大南方計劃

▲台南市長黃偉哲指出，整個沙崙智慧產業園的發展可期，在蔡英文總統即將進入第二個任期，在520就職之後，相信一定全力來推動大南方計劃。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲10日上午出席成功大學舉辦的「成大沙崙智慧產業創新聯盟」成立大會，他表示，成大蘇慧貞校長當領頭羊，結合地方產官學一起努力，陳其邁副院長也要出席，將來整個沙崙智慧產業園的發展可期，在蔡英文總統即將進入第二個任期，在520就職之後，相信一定全力來推動大南方計劃。

黃偉哲指出，在蔡英文總統的大南方計劃裡面，沙崙智慧園區應該算是其中已經最成熟接近成熟的，因為在蔡總統2016的時候，就已經把它定位了。其實這個園區最早是賴清德副總統當選人在擔任台南市長的時候，所規劃的沙崙綠能園區，所以說在現在變成智慧產業園區，他覺得其實是更升級，而且更扣合中央的整體的計劃來發展，台南市政府是非常樂觀的期待，而且非常翹首盼望。希望說能夠除了在整個未來的科技發展，智慧產業園區能夠成為未來台南、南台灣發展的動能引擎之外，也是一個對於地方、對於台南，都是有非常重要的意義，他非常的翹首盼望，應該是比1968還要盼望。

被問到這個園區也有影響到北高雄的部分，高雄最近一直都有罷韓的活動，陳其邁副院長一直都是被關注的人選，黃偉哲說，台南、高雄本來就是相接連，所以南台南北高雄，我們覺得就是一個非常好的發展基地。那麼將來南高屏如果可以連成一氣的話，他覺得其實不管在農業發展、在綠能發展、在智慧園區的發展，覺得都是替未來國家的發展奠定一個非常好的空間。所以說，在蔡英文總統大南方的計劃裡面，他相信智慧產業園區扮有舉足輕重的位子，接下來又有南科三期，所以南科離沙崙又非常近，所以將來不僅是在台積電，或者台積電的整個五奈米、三奈米，這個可以說不僅是國家級，甚至是世界級的計劃裡面，那配合著台積電的發，配合著南科三期的發展，配合著沙崙智慧產業園區的發展，我相信南台灣的發展是指日可待。

媒體問到6月份後，台南若和「同黨」的首長一起合作，會不會二個城市間的合作會更密切一點。黃偉哲則說，台南和高雄的發展，甚至跟屏東的發展，他相信是連成一氣的，這個其實人民的期待不一定是希望說不同黨所以就不發展，但是當然同黨的話一定是更好發展的，這是無庸置疑的。但是對於高雄跟屏東，其實都是非常好的夥伴關係，也期待在未來的大南方計劃裡面，台南高雄屏東都扮演著非常重要的角色。

黃偉哲說，他與陳其邁是學運的前後期，所以說有共通的語言、有共通的目標、現在未來又有共通的步伐，相信南高合作，南高屏合作，基本是沒有違和感的。

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