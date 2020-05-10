「單日10億點閱」約翰霍普金斯即時數據　教授與陸生搶在爆發前建模

▲美國約翰霍普斯金大學副教授蘿倫．賈德納（Lauren Gardner）帶領研究團隊建立疫情數據圖。（圖／翻攝自約翰霍普金斯大學官網）

實習記者簡立宇／綜合報導



美國約翰霍普斯金大學的疫情儀表板即時更新全球確診與死亡人數，從1月22日上線後，平均單日點擊次數破10億，成為各國政府、媒體與研究人員的數據指標。背後的研究功臣是該校土木暨系統工程系副教授蘿倫．賈德納（Lauren Gardner），團隊中還有2位來自中國大陸的博士生。

綜合外媒報導，原來該團隊主要研究「群體的行為模式會如何影響疾病險」，過去就曾做過麻疹、登革熱等研究。該系的博士一年級學生董恩盛早在1月疫情蔓延前，就與賈德納著手建立疫情數據圖，不過當時還是土法煉鋼手動輸入，單日最多更新4到5次，不過隨著疫情擴散，這種方法幾乎來不及應付。

▼疫情儀表板每20分鐘更新一次數據，成為各國政府、媒體與研究人員的數據指標。（圖／翻攝自COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University）

團隊尋找流程自動化的方法，數據從媒體、世界衛生組織、各國疾控中心等網頁擷取，數據現在已能每20分鐘自動更新一次，並有人工審核確保準確度。甚至網站通報的數據還會比某些國家的衛生部門早公布。

這個儀表板名為「COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University」，製作團隊使用美國環境系統研究所公司（Esri）推出的一個地理空間制圖工具（ArcGIS）來建構疫情儀表板。隨著工作量變大，團隊成員增加，2月也加入另一位中國大陸學生杜鴻儒，至今已經發展成超過20人的團隊。

賈德納也表示，過去的2、3個月裡，他們全心投入數據的維護，最近開始得對數據做分析。另外數據還有許多變量，例如病死率、檢測率等，應該呈現在儀表板上，讓分析工作更全面。