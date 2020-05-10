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油價創八年來最大漲幅！汽油明起調漲2元「加油要快！」

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▲國際原油價格走揚，台灣中油宣佈調漲下周國內汽、柴油零售價格。（圖／記者湯興漢攝）

▲國際原油價格走揚，台灣中油宣佈調漲下周國內汽、柴油零售價格。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，推升國際原油價格走揚，台灣中油今（10）日宣佈下周國內汽、柴油零售價格每公升約各調漲2及2.2元，用車人如果加滿愛車油箱，得多花至少100元，創下八年來最大漲幅。

油價專家表示，依據浮動油價調整機制作業原則，調整後的參考零售價格分別為： 92無鉛汽油每公升18.2元、95無鉛汽油每公升19.7元、98無鉛汽油每公升21.7元、超級柴油每公升15.4元。
 

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▲▲國際原油價格走揚，台灣中油宣佈調漲下周國內汽、柴油零售價格。（圖／記者湯興漢攝）（圖／記者湯興漢攝）

▲國際原油價格走揚，台灣中油宣佈調漲下周國內汽、柴油零售價格。（圖／記者湯興漢攝）

依據台灣中油浮動油價機制歷史資料，前一次油價最大漲幅為2012年4月2日，九二無鉛汽油當時每公升調漲2.3元、95無鉛汽油每公升調漲3.1元、98無鉛汽油每公升調漲3.6元、超級柴油每公升調漲3.2元。

中油主管表示，本周受石油輸出國家組織與夥伴國(OPEC+)自5月起大規模減產、歐美地區 COVID-19(武漢肺炎) 疫情出現趨緩跡象等因素影響，導致油價跳漲。本周調價指標7D3B週均價為每桶24.87美元，較前週17.72美元上漲7.15美元，新臺幣兌美元匯率升值0.046元，國內油價依公式計算漲幅為32.11％。

依據浮動油價機制，台灣中油公司自明（11）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲2.0及2.2元，調價後的各式油品實際零售價格以台灣中油各營業點公告為準。

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