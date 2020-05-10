聯合國草案「出現WHO」美國突殺出強勢擋下　中國外交官嚇壞

▲安理會是聯合國主要機構之一。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

隨著美中關係緊張，聯合國安理會也陷入僵局起碼6周。一位匿名的中國外交官透露，中美原本都同意一項對抗疫情的決議草案，怎料華府8日突然改變心意，令人感到震驚又遺憾。

《路透社》報導，由15個成員國組成的聯合國安理會，近期一直希望達成停火協議；聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）3月23日曾呼籲，各國應放下紛爭，專助對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情。

然而，美中角力卻讓情況變得複雜，美方不願安理會決議中提及世界衛生組織（WHO），中方則堅持要納入，其他國家則認為這一點也不重要。中國外交官則透露，經歷一番波折，安理會似乎在7日達成共識，草案沒有指出世衛，而是用「專門的衛生機構」來取代。

該名中國外交官說，怎料美國卻於8日改變心意，因為美方認為草案中所指的「專門衛生機構」就是世衛，「美方已同意經過妥協後的文本，改變立場令人震驚與遺憾。」他還補充中國支持草案。不過，匿名的美國外交官則堅稱，美方本來就沒有同意草案內容。

美國國務院發言人8日表示，美方進行建設性的工作，反而是中方在協商過程中多次不願妥協。美中雙方明顯各說各話。

法國駐聯合國大使里維埃（Nicolas de Rivière）8日說明，「我們仍試著取得積極成果，看看是不是有辦法讓雙方讓步。」

據了解，安理會的職責包括維持國際秩序，可以調查爭端的起源，以及協調該如何解決衝突，五個常任理事國中國、法國、俄羅斯、英國與美國擁有一票否決權。

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