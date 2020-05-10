沃旭能源在台「好孕連連」　4年誕生15名沃旭寶寶

▲沃旭能源同仁Jonas在2月底喜獲麟兒，圖為Jonas全家照。（圖／沃旭能源提供）

記者姚惠茹／台北報導

全球離岸風電領導企業沃旭能源宣布，從2016年在台北設立亞太總部以來「好孕連連」，不僅在台灣「催生」海洋風電及大彰化離岸風電計畫，4年來更有15位「沃旭寶寶」在台灣出生，主要就是丹麥的企業文化，為員工提供堅實後盾，讓他們在為台灣創建綠能未來的同時，也能安心照顧家庭。



沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，希望吸引更多來自不同專業領域的人才加入沃旭大家庭，共同打拚為下一代開創一個乾淨、永續，並且充滿機會的未來，為此，沃旭能源致力打造關懷及激勵員工的工作環境，推廣友善家庭的文化及彈性工作制度。



汪欣潔指出，創造乾淨能源及永續地球的企業理念及友善家庭文化，沃旭能源不僅獲得員工高度認同，也成為許多求職者心中夢幻職缺，隨著沃旭在亞太區的業務拓展，短短4年亞太區員工人數快速成長到超過120人，而且每五位新進員工中就有一位是透過內部員工轉介。



汪欣潔進一步指出，友善家庭的文化及彈性工作制度，讓沃旭員工臨時有需要的時候能夠在家工作，而上下班時間採彈性設計，只要符合規定並取得主管同意，員工可享有彈性上下班工時，時間安排更能配合需求。



汪欣潔分享，沃旭台灣員工今年迄今為止，就有4位新生兒加入沃旭大家庭，甚至有不少千禧世代的同仁都是在加入沃旭後生小寶寶，包括最近有位男同事在3月迎接龍鳳胎、法務部門的女性同仁4月也剛剛生男寶寶，顯示沃旭良好的工作環境與企業文化，讓員工能追求工作成就並兼顧家庭生活。

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▲沃旭能源大彰化東南暨西南離岸風場計畫共同執行長傅俐達 (Frida Persson)來自丹麥，全家人都在台灣生活。（圖／沃旭能源提供）



汪欣潔補充，亞太區員工其中百分之四十為外籍同仁，為了在台開發、建造及運維大彰化離岸風場，他們從歐洲舉家搬到台灣，並在工作之餘融入當地並學習本地文化，許多外籍同仁已把台灣視為第二個家，在這裡生育小孩、安居樂業。



汪欣潔提到，丹麥同事Jonas的第二位小寶貝今年2月底在台灣出生，就是因為台灣擁有領先世界的全民健保制度、專業的醫療人員以及設備，尤其台灣民眾熱情友善，治安環境良好，都是他愛上台灣的理由，也因為台灣是個非常適合生活及養育小孩的地方。



另一位來自丹麥的同事傅俐達 (Frida Persson) ，也是沃旭能源大彰化東南暨西南離岸風場計畫共同執行長，同樣覺得台灣成功抑制新冠肺炎疫情，讓生活在台灣的外籍人士倍覺安心，也讓沃旭同仁能在4月底從分批在家工作全面恢復正常上班。



傅俐達因為負責大彰化東南暨西南離岸風場計畫，去年7月舉家搬來台灣，她表示因為沃旭擁有友善家庭文化以及彈性工作制度，讓她在全力推動大彰化離岸風場專案的同時，也能彈性安排自己的工作並照顧與陪伴家人，兼顧職涯發展與家庭生活。



她分享自己兩個分別為8歲及12歲的孩子，在台灣體驗多元文化環境、學習新語言，並生活在融合不同背景族群的環境中學習成長，這些都是和在丹麥生活非常不同的體驗，都會成為全家人難忘的寶貴回憶。