睡夢中驚爆巨響！印度單層房「牆壁1秒崩塌」　5人受困瓦礫堆

▲印度孟買坎迪瓦里（Kandivali）一棟房屋凌晨突然崩塌，5人一度受困。（圖／Twitter@satyaprad1）



記者吳美依／綜合外電報導

印度孟買今（10）日發生一起驚險意外，坎迪瓦里（Kandivali）一間單層房屋凌晨5時13分時突然崩塌，其中一面牆壁無預警突然倒下，導致民眾紛紛在睡夢中驚醒，其中5人一度受困瓦礫堆中，幸好最後一共14人都平安獲救。

綜合《印度斯坦時報》（Hindustan Times）、Zee News報導，孟買坎迪瓦里一間單層房屋10日發生意外，其中一面牆壁在凌晨5時13分左右突然崩塌。目擊者表示，那一棟房屋已經呈現半坍塌的狀態。

國家災害響應部隊（NDRF）立刻發起搜救行動，派遣4輛消防車和1輛救護車前往現場，協助當下迅速逃出的9人，並持續搜索受困瓦礫堆中的5人，幸好最後任務圓滿達成。

據了解，這一次意外沒有造成任何死亡，僅有2人受傷送醫，但國家災害響應部隊仍持續在事發地點與廢墟中進行搜救行動。

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