她「拒戴口罩」狂飆粗話大鬧沃爾瑪！下秒被警「騰空翻摔」上銬

▲美國阿拉巴馬州一名女子想要進入沃爾瑪，被店員勸說戴上口罩，她不但堅持拒絕，甚至大鬧店家，最後遭警察「騰空翻摔」制伏。（圖／翻攝Twitter@tyrone_brother）

記者吳美依／綜合外電報導

美國阿拉巴馬州一名女子5日想要進入大賣場沃爾瑪（Walmart）購物，被店員要求戴上口罩，否則不得入內，未料因此大鬧現場，對著民眾與員工大吼不雅字眼。一名男性警察趕來，在一陣掙扎與扭打以後，將女子舉起騰空，重重地翻摔在地，成功制伏。

女子5日來到位於羅巴克（Roebuck）的沃爾瑪，卻因沒有戴口罩，被店員拒絕進入。她堅持拒絕戴口罩，但又不願離開，開始朝著員工和其他顧客大吼不雅字眼。

綜合CNN、《華盛頓郵報》報導，一名在此分店執行保全工作的休假警察聽見爭執聲，立刻趕到，將女子的手背到後方，試圖上銬，經過一陣扭打後，直接把對方舉起騰空，重重地摔翻在地，成功制伏。這個過程全被民眾記錄下來，分享到社群媒體上。

White people be up in their face and they don't do this

kind of Violence in a Walmart over the refusal to wear a mask. Birmingham, Alabama. pic.twitter.com/IJf2vMM760 — Brother tyrone X (@tyrone_brother) May 9, 2020

伯明罕警察局（Birmingham Police Department）於7日表示，警方因為女子開始失控才決定介入，之後又面臨拒捕抵抗，才會動手擒拿。他們指出，女子沒有受傷，拒絕醫療評估。莫爾丁警長（Sgt. Rod Mauldin）說，內部調查人員正在檢視警員是否適當使用武力。

據了解，這名女子面臨多項指控，包括危害秩序、拒捕、第三級刑事入侵、持有大麻、與非法持有管制物品等等，但目前仍不清楚她是否也面臨牢獄之災。輿論認為，這起事件成為民眾是否需要戴口罩防疫的爭議表現。

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