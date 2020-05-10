毒王再現？南韓增34確診創「一個月單日最高」　梨泰院夜店相關確診近50人

▲南韓防疫部門先前透露，曾與龍仁案66有過接觸的民眾超過1500人。圖為南韓首爾民眾。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

南韓10日證實，境內再添34起新冠肺炎（COVID-19）新增個案，有26例屬於社區感染、8例為境外移入，是4月9日以來單日新增數最多的一天，全境總計10874人染疫，共256人病逝。韓媒指出，自6日至9日的統計數據，與梨泰院夜店相關的染疫人數，現已增至近50人。

韓聯社報導，該名造訪首爾梨泰院夜店後被確診的患者為京畿道龍仁市一名29歲男性（龍仁案66），在確診前連跑5間夜店，沒有戴上口罩。如今，根據中央防疫對策本部10日最新通報，在新增的34起個案當中，有26例屬於社區感染，分別是首爾市12例、大邱市2例、仁川市3例、京畿道6例、忠清北道2例、濟州道1例。

根據南韓媒體統計，自6日至9日的新冠肺炎確診數據，與梨泰院夜店相關的染疫人數，現已增至近50人，且範圍已延伸至首都圈之外。另據流行病學調查，在梨泰院確診者之中，無症狀的比率達30%。

▲南韓先前轉向較為寬鬆的社交距離日常生活，允許人們可以恢復戶外及公共活動，包括無觀眾入場的體育賽事等。（圖／路透）

專家認為，今後4至5日的這段時間是關鍵期，決定政府應對措施的成敗，一旦失守，不僅是首都圈，南韓全境都有可能再次陷入混亂，截至目前所付出的努力有可能全數化為泡影。

此前，中央災難安全對策本部第一總括協調官金剛立9日召開記者會表示，和龍仁案66有關的梨泰院夜店群聚感染案例總共逾20多人，且目前仍有持續擴散（二次感染）的跡象；金剛立更表示，中央政府已下達行政命令，和地方政府、警方合作，要求全國酒店等娛樂設施非必要應暫停營業1個月。

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