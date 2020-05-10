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元太科技員工發起直接跟農民買花活動　以康乃馨向母親致上心意

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▲元太科技員工發起「馨意滿滿‧朵朵送暖」直接跟農民買花活動。（圖／元太提供）

▲元太科技員工發起「馨意滿滿‧朵朵送暖」直接跟農民買花活動。（圖／元太提供）

記者姚惠茹／台北報導

元太科技（8069）同仁了解到彰化縣田尾鄉花農們正面臨康乃馨滯銷的難關，為了支持台灣國產花卉，特別在公司內部串連福委會發起「馨意滿滿‧朵朵送暖」直接向農民買活動，總共訂購10850枝康乃馨鮮花，並致贈每位同仁一束10支的康乃馨，讓同仁向母親致上心意。
 
元太科技表示，彰化縣是台灣花卉的主要產地，為迎接每年五月母親節的花卉旺季，田尾鄉花農們早於疫情爆發前，即已播下一株株美麗花卉的種子，但今年初以來，受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，大型活動、飯店餐飲花卉布置取消，連帶使得花卉需求降低，花價與往年差距甚大。
 
元太科技指出，同仁了解到彰化縣田尾鄉花農們正面臨康乃馨滯銷的難關，為了支持台灣國產花卉的農民，特別在公司內部串連福委會發起「馨意滿滿‧朵朵送暖」直接向農民買活動，希望能透過向農民們直接採購康乃馨，減少農民因需求減少花卉訂單下滑的損失。
 
元太科技說明，福委會發起的直接跟農民買花活動，總共訂購10850枝康乃馨鮮花，除了由福委會大量採購，致贈每位同仁一束10支的康乃馨，向辛勤的同仁獻上溫馨心意之外，也邀請所有同仁一起加入團購康乃馨的行列，透過實質團購的力量，以行動支持國產花卉和花農。

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