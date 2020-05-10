種樹也保持社交距離　林務局世界地球日左鎮植樹2175株苗木

▲植樹也要防疫-量測體溫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2020年正值世界地球日50周年，在新冠肺炎疫情衝擊下，地球因人類活動的減少，獲得片刻的喘息空間，為加速減碳腳步，林務局嘉義林區管理處趁勝追擊媒合傢式國際股份有限公司、璨揚企業股份有限公司捐款認養造林計畫，並於5月2日及8日在台南市左鎮區共同種下烏桕、相思樹、印度紫檀、茄苳等計2,175株苗木。

兩家企業認養公司除了捐款造林經費外，更帶領其員工與林管處同仁一同體驗造林工作辛勞，植下寄託未來希望的苗木，植樹當日也實行戴上口罩及量測體溫等防疫措施，每株苗木株距至少達2.2m，這樣植樹距離可謂是最佳安全社交距離，讓參與的企業員工們能在防疫之餘喘口氣，安心地享受植樹樂趣，與地球一起森呼吸。

▲植樹距離是最佳安全社交距離 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義林區管理處指出本次與企業合作共同造林，主要是透過捐款認養造林方式，由個人、法人或團體捐款經費，林務局代為執行造林工作，認養期間企業可設置認養標誌、節稅等好處，同時亦能加速造林工作推動，善盡社會責任，歡迎有意願參與認養造林者，可上嘉義林區管理處網站/林務工作/捐款認養植護樹網頁(https://chiayi.forest.gov.tw/0000540)查詢。

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