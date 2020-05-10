川普生氣斷金援！　譚德塞立刻哭窮：WHO還缺13億美金

▲世界衛生組織秘書長譚德塞表示，該組織目前還缺13億資金。（圖／路透）

記者吳孟臻／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球大流行，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）週五（8日）表示，WHO目前面臨13億資金的大缺口，呼籲各國鼎力相助、一同團結對抗病毒。

譚德塞表示，因應疫情制定的準備和應變措施，世衛組織今年一共需要17億美元，但目前還有高達13億（約388億台幣）的資金缺口，「確切地說，這僅僅只是WHO需要的數目，不是全球需要的總額。」

美國每年提供超過4億美金的金援，是世衛組織最大的贊助國，但新冠肺炎對美國造成巨大衝擊，總統川普認為WHO嚴重失職、隱匿疫情，上月14日宣布停止贊助WHO。

根據《福斯新聞》報導，世衛組織1月在推特表示，根據中國當局初步的調查結果，新冠病毒不會人傳人，譚德塞更讚賞中國在疫情期間，資訊公開透明。川普表明，之前他打算限制中國人入境，卻遭到世衛官員的反對，WHO太過親中，才會造成疫情危機處理變調。

美國共和黨眾議院議員卡特（Buddy Carter）也認為，WHO和中國之間有長期且密切的合作關係，上週提案要求調查WHO。

▼川普不滿世衛組織隱匿疫情，宣布停止對該組織提供贊助。（圖／達志影像／美聯社）



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