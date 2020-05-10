　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普生氣斷金援！　譚德塞立刻哭窮：WHO還缺13億美金

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲WHO,世界衛生組織,譚德塞。（圖／路透）

▲世界衛生組織秘書長譚德塞表示，該組織目前還缺13億資金。（圖／路透）

記者吳孟臻／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球大流行，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）週五（8日）表示，WHO目前面臨13億資金的大缺口，呼籲各國鼎力相助、一同團結對抗病毒。

譚德塞表示，因應疫情制定的準備和應變措施，世衛組織今年一共需要17億美元，但目前還有高達13億（約388億台幣）的資金缺口，「確切地說，這僅僅只是WHO需要的數目，不是全球需要的總額。」

美國每年提供超過4億美金的金援，是世衛組織最大的贊助國，但新冠肺炎對美國造成巨大衝擊，總統川普認為WHO嚴重失職、隱匿疫情，上月14日宣布停止贊助WHO。

根據《福斯新聞》報導，世衛組織1月在推特表示，根據中國當局初步的調查結果，新冠病毒不會人傳人，譚德塞更讚賞中國在疫情期間，資訊公開透明。川普表明，之前他打算限制中國人入境，卻遭到世衛官員的反對，WHO太過親中，才會造成疫情危機處理變調。

美國共和黨眾議院議員卡特（Buddy Carter）也認為，WHO和中國之間有長期且密切的合作關係，上週提案要求調查WHO。

▼川普不滿世衛組織隱匿疫情，宣布停止對該組織提供贊助。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

►時間對我們來說完全沒用！

ET快訊
行車記錄器沒關！人夫偷吃國中同學「被我頂開了」…妻祖先牌位前
收房租月薪15萬！「一天上班3小時」進口車免費開　鄉民搶喊乾
交通部抓包「千人重複領補助」！林佳龍：全會追回一個都跑不掉
愷樂卑微道歉內幕曝！「人生毀了也要救羅志祥」什麼都願意去做
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

法國「愛人修正案」為情侶開鵲橋？　限100公里內自由移動沒有例外

5狼師逼14歲女學生「多人運動」　學校各地拍淫片！同校16歲少女也變後宮

日本愛知縣出大包！確診者個資外洩　竟還註記「情婦」

聯合國草案「出現WHO」美國突殺出強勢擋下　中國外交官嚇壞

安卡拉敘利亞區　這個齋戒月有些落寞

毒王再現？南韓增34確診創「一個月單日最高」　梨泰院夜店相關確診近50人

馬克宏戴「布口罩」超時尚　背後原因引外界大讚

川普生氣斷金援！　譚德塞立刻哭窮：WHO還缺13億美金

北韓革命聖地三池淵升格為市！　衛星照曝「烏托邦計畫」邁入新階段

睡夢中驚爆巨響！印度單層房「牆壁1秒崩塌」　5人受困瓦礫堆

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

賴弘國為娶阿嬌差點破產　胡瓜看小禎：醫生很有錢吧！？

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

機車突竄龜殼花！她嚇歪路邊爆哭 阿伯路過神補槍：被咬到會死喔～

《夫婦的世界》兒子再次目睹爸爸外遇！　看到他們恩愛..崩潰：道歉就能被原諒嗎

法國「愛人修正案」為情侶開鵲橋？　限100公里內自由移動沒有例外

5狼師逼14歲女學生「多人運動」　學校各地拍淫片！同校16歲少女也變後宮

日本愛知縣出大包！確診者個資外洩　竟還註記「情婦」

聯合國草案「出現WHO」美國突殺出強勢擋下　中國外交官嚇壞

安卡拉敘利亞區　這個齋戒月有些落寞

毒王再現？南韓增34確診創「一個月單日最高」　梨泰院夜店相關確診近50人

馬克宏戴「布口罩」超時尚　背後原因引外界大讚

川普生氣斷金援！　譚德塞立刻哭窮：WHO還缺13億美金

北韓革命聖地三池淵升格為市！　衛星照曝「烏托邦計畫」邁入新階段

睡夢中驚爆巨響！印度單層房「牆壁1秒崩塌」　5人受困瓦礫堆

沃旭能源在台「好孕連連」　4年誕生15名沃旭寶寶

法國「愛人修正案」為情侶開鵲橋？　限100公里內自由移動沒有例外

5狼師逼14歲女學生「多人運動」　學校各地拍淫片！同校16歲少女也變後宮

萌阿金興奮衝向主人　腳一滑尷尬「犁田」變薯泥

肉粽少一顆！天兵柴「塞沙發避難」　爸苦笑：牠不敢出來

日本愛知縣出大包！確診者個資外洩　竟還註記「情婦」

聯合國草案「出現WHO」美國突殺出強勢擋下　中國外交官嚇壞

《變種人》仍計畫上映！內部試片一面倒好評「看完都超愛」

台日一旦開放入境「多久後敢出國玩？」　鄉民「點出關鍵條件」：立刻衝

安卡拉敘利亞區　這個齋戒月有些落寞

老司機帶路...平鎮最兇檳榔西施　「奶茶挑戰」引躁動！臉書曝光

國際熱門新聞

封城都沒人！護理師下班等公車「遭變態逼給洩慾」

南韓軍人夜店狂歡　引爆境內案例激增

泰王揪20性戰士妃子歡愉室激戰　新寵竟是女兒閨蜜

3姊妹護理師「下班慘遭虐殺」　屍體排列放

手機數據顯示武漢實驗室去年10月關閉

全球確診破400萬例、27萬死　俄連7天單日增萬人染疫

母親節要贖身　這國媽「被綁床上」慶祝

她人工授精慘遭醫師「偷上」！42年後驗DNA崩潰

新村也淪陷！外國人gay吧狂歡完繼續嗨

正副總統隨扈中鏢　美特勤局驚傳34人確診

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

狂歡整夜連泡5夜店！他沒戴口罩泡gay吧12人慘中鏢

慶二戰勝利75週年！金正恩向普丁致賀電「回顧」友情

金正恩掌權3代屢遭媒體「賜死」！金正日死法最慘

更多熱門

相關新聞

英超6隊為保級拒中立球場除非取消升降級

英超6隊為保級拒中立球場除非取消升降級

全球受到新冠肺炎影響，德甲即將在15日復賽、K聯賽也已經在8日重啟，急於復賽的英超卻面臨許多困難，除了英國疫情嚴峻，且目前更傳出，在保級區的6支球隊並不同意中立球場比賽，這更增添了想要在6月中復賽的難度。

新北9千件紓困案送衛福部　陳時中4字回應

新北9千件紓困案送衛福部　陳時中4字回應

K聯賽重啟　一日21場賽事球迷嗨翻

K聯賽重啟　一日21場賽事球迷嗨翻

陳時中挺醫護驕傲感謝國人「有智慧水準」

陳時中挺醫護驕傲感謝國人「有智慧水準」

計程車最多補助6萬惹議　林佳龍、陳時中同台小黃受贈搭車金

計程車最多補助6萬惹議　林佳龍、陳時中同台小黃受贈搭車金

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情北美要聞川普譚德塞WHO世界衛生組織

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

愛吃炸雞！年輕妹罹乳癌離世…營養師曝婦科疾病「4地獄食物」

基地台斷　里長崩潰：到底是誰抗議？

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

若罷韓成功…這招恐讓高雄都是代理市長

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

孫生收監獄通知「媽媽狀況不好」！母親節探監心痛哽咽

即／21歲軍人開車碰撞重機！後座女身亡

「來大都找我」等27年！電影《倚天屠龍記》選角造型公開

小王「1夜9次」讓她受不了最後清醒

悍將女球迷太兇！11秒晃動主持人嚇傻

郭富城首曝女兒正面「圓滾大眼萌爆」！

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

趙孟姿懷孕突想吃麥當勞…拜託很久許孟哲才答應

封城都沒人！護理師下班等公車「遭變態逼給洩慾」

賴弘國澎湖打卡曝心境　阿嬌為小20歲鮮肉灑30萬

更多

最夯影音

更多
棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜
給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面