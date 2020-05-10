「抗原快篩」15分鐘知道結果！　美FDA緊急批准第3種病毒檢測

▲ 美國累計134萬人染疫，其中8萬人死亡。（圖／路透）

文／中央社底特律9日綜合外電報導

美國食品暨藥物管理局（FDA）已批准使用加州聖地牙哥Quidel Corp.研發的抗原檢測，Quidel表示，這項新型檢測能於15分鐘內提供準確的自動化檢驗結果。

美聯社報導，FDA今天發表聲明宣布，緊急授權使用Quidel研發的抗原檢測。聲明表示，此檢測方法能快速偵測鼻腔拭子檢體的病毒蛋白片段。抗原檢測是FDA批准的第3種新型冠狀病毒檢測。

目前診斷當下感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的唯一方式是，檢驗病患鼻腔或咽喉拭子檢體的病毒基因序列，雖然此方法被視為高度準確性，但需耗費數小時，且需要昂貴的專業設備，主要是商業實驗室、醫院或大學才擁有這類設備。

第2種檢測是檢驗病患血液中的抗體，即人體對抗感染數天或數週後產生的蛋白質。這類檢驗有助於讓研究人員理解疫情在社區內擴散程度，但不能用來診斷當下感染狀態。

抗原檢測則藉由偵測病毒抗原而非病毒的基因序列，能快速診斷當下感染狀態。FDA表示，它預料未來會批准更多抗原檢測。

Quidel今天表示，這項檢測能於15分鐘內提供準確的自動化檢驗結果。（譯者：劉學源）

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