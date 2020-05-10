　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

抗疫新希望！　美國研究：服用「胃灼熱藥物」確診者存活率高1倍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 瑞德西韋（Remdesivir）是美國首款官方批准的治療新冠肺炎重症患者藥物。（圖／路透）

▲ 瑞德西韋（Remdesivir）是美國首款官方批准的治療新冠肺炎重症患者藥物。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）擴散全球，造成多達411萬人染病，其中28萬人死亡。根據8日發表在預印本網站上的美國學術論文，治療期間服用胃灼熱（heartburn，俗稱火燒心）藥物的確診者存活機率可能達到一般患者的2倍。但目前無法確定他們是因法莫替丁（Famotidine）而好轉，或者只是巧合。

法莫替丁已經上市近40年，是頗受歡迎的胃灼熱非處方藥PEPCID活性成份。論文共同作者、長島諾斯韋爾醫療中心（Northwell Health）醫生康尼格里亞羅（Joseph Conigliaro）指出，「根據我們在研究中了解的狀況，這非常鼓舞人心。這項關聯相當引人關注。」

根據這項研究，未服用法莫替丁的1536名患者中，死亡或仰賴呼吸器的患者有332人，佔比22%。服用法莫替丁的84人中，則有8人死亡或使用呼吸器，比例約10%。根據哥倫比亞大學醫學中心（Columbia University Medical Center）研究作者的聲明，「與其他患者相比，服用法莫替丁的患者死亡或插管的風險降低2倍以上。」

研究中服用法莫替丁的患者皆在入院24小時內開始使用，有些人口服，有些是以靜脈注射，劑量各不相同，也有15%已經返家並自行服用。但這項研究並未證明這種藥物直接導致死亡率下降，也可能只是巧合。作者指出，「這只是一種關聯」，這些發現也不能被解釋為「法莫替丁會改善確診者狀況」。

康尼格里亞羅表示，醫生可能根據這項論文，在臨床實驗結果公布之前就開始施以法莫替丁，但他不建議這麼做，「我認為醫生應該等待更多實驗數據」，且目前沒有證據顯示，法莫替丁可預防感染，提醒沒有染疫的民眾切勿擅自服藥。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
驚悚影片曝！國3號車禍…5歲男童「遭甩出車外」噴飛車道
今晚變天！梅雨鋒面掃過全台　「降雨熱區」出爐
口罩外層「多一小片透明布」！貼心設計藏巧思用途曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

抗疫新希望！　美國研究：服用「胃灼熱藥物」確診者存活率高1倍

悶太久！日本考慮34地區「提早解禁」　84%民眾擔憂疫情

中印邊境爆衝突　150名士兵大亂鬥11人掛彩

俄羅斯今增萬例「42％無症狀」！連8天單日確診破萬　全境20萬人染疫

日本醫護受歧視！帶小孩去公園玩被「要求離開」　丈夫求職也遭拒

金正恩傳言不斷！　麻吉相信非替身：他之前忙著看喬丹紀錄片啦

貿易戰後疫情爆發！美中交惡「民族主義高漲」　專家：整個世代留下創傷

中國對澳祭「首波制裁」！　加徵大麥進口關稅

美護理師盯上脆弱確診患者　在他臨終前「盜刷信用卡」下場慘烈

「單日10億點閱」約翰霍普金斯即時數據　教授與陸生搶在爆發前建模

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

賴弘國為娶阿嬌差點破產　胡瓜看小禎：醫生很有錢吧！？

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

《夫婦的世界》兒子再次目睹爸爸外遇！　看到他們恩愛..崩潰：道歉就能被原諒嗎

楊丞琳早起買大頭菜「100x10=?」霧煞煞　提到另位「臉上有痣」：欸不能再說了ＸＤ

抗疫新希望！　美國研究：服用「胃灼熱藥物」確診者存活率高1倍

悶太久！日本考慮34地區「提早解禁」　84%民眾擔憂疫情

中印邊境爆衝突　150名士兵大亂鬥11人掛彩

俄羅斯今增萬例「42％無症狀」！連8天單日確診破萬　全境20萬人染疫

日本醫護受歧視！帶小孩去公園玩被「要求離開」　丈夫求職也遭拒

金正恩傳言不斷！　麻吉相信非替身：他之前忙著看喬丹紀錄片啦

貿易戰後疫情爆發！美中交惡「民族主義高漲」　專家：整個世代留下創傷

中國對澳祭「首波制裁」！　加徵大麥進口關稅

美護理師盯上脆弱確診患者　在他臨終前「盜刷信用卡」下場慘烈

「單日10億點閱」約翰霍普金斯即時數據　教授與陸生搶在爆發前建模

北市標準住宅總價再升！買北市房要1655萬　公寓續跌、小宅升

中職／詹子賢扛4番得點圈打擊低迷　丘總：再給他時間

上個月才預告結婚…女星哭訴分手！　男友吃軟飯「喝醉施暴」還嗆：妳真蠢

王貞治盃／何恆佑一句「大膽去選」　王順和相約職棒見

公司牆壁撈出爛眼奶貓她怕爆　復原變「異色瞳天菜」美艷萬人！

神基因！林志玲媽媽30多年前「絕美氣質舊照」出土　網推：大美女

自助餐店被竊抽屜現金　竊賊身形全都錄被逮

方念華帥兒曝光！　母親節收英文告白超感動...曝2孩不說真話2理由

不斷更新／兄弟先馳得點樂天再反超　3局樂天2比1兄弟

轟轟轟！改裝車輛製造噪音擾人　大溪警方加強攔查取締

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

國際熱門新聞

封城都沒人！護理師下班等公車「遭變態逼給洩慾」

南韓軍人夜店狂歡　引爆境內案例激增

世衛稱WHA決議驅逐台灣代表　實情曝光

泰王揪20性戰士妃子歡愉室激戰　新寵竟是女兒閨蜜

川普斷金援！　譚德塞：WHO還缺13億美金

手機數據顯示武漢實驗室去年10月關閉

3姊妹護理師「下班慘遭虐殺」　屍體排列放

全球確診破400萬例、27萬死　俄連7天單日增萬人染疫

她人工授精慘遭醫師「偷上」！42年後驗DNA崩潰

新村也淪陷！外國人gay吧狂歡完繼續嗨

母親節要贖身　這國媽「被綁床上」慶祝

正副總統隨扈中鏢　美特勤局驚傳34人確診

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

更多熱門

相關新聞

悶太久　日本考慮34地區提早解禁

悶太久　日本考慮34地區提早解禁

日本4日宣布，將全國緊急狀態延長至本月31日。不過經濟再生大臣西村康稔（Yasutoshi Nishimura）今（10）日表示，針對34個疫情較不嚴重的都道府縣，政府正考慮讓部分地區提早解除緊急狀態。

時隔36天....武漢再增1本土病例

時隔36天....武漢再增1本土病例

俄羅斯連8天單日確診破萬　累計20萬人染疫

俄羅斯連8天單日確診破萬　累計20萬人染疫

日本醫護受歧視　帶小孩去公園玩也被趕

日本醫護受歧視　帶小孩去公園玩也被趕

點出4月營收衰退逾9成　老謝：旅遊業成最悲情「慘業」

點出4月營收衰退逾9成　老謝：旅遊業成最悲情「慘業」

關鍵字：

世界疫情2019新型冠狀病毒新冠病毒新冠肺炎COVID-19北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

愛吃炸雞！年輕妹罹乳癌離世…營養師曝婦科疾病「4地獄食物」

若罷韓成功…這招恐讓高雄都是代理市長

基地台斷　里長崩潰：到底是誰抗議？

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

孫生收監獄通知「媽媽狀況不好」！母親節探監心痛哽咽

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

阿嬌爆不滿老公財力差！現實內幕曝光

「來大都找我」等27年！電影《倚天屠龍記》選角造型公開

趙孟姿懷孕突想吃麥當勞…拜託很久許孟哲才答應

即／21歲軍人開車碰撞重機！後座女身亡

悍將女球迷太兇！11秒晃動主持人嚇傻

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

小王「1夜9次」讓她受不了最後清醒

里長崩潰：誰抗議？　網照片打臉

更多

最夯影音

更多
棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜
給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

賴弘國為娶阿嬌差點破產　胡瓜看小禎：醫生很有錢吧！？

賴弘國為娶阿嬌差點破產　胡瓜看小禎：醫生很有錢吧！？

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面