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疫情大轉折！紐約兒童爆「罕見謎樣症狀」已釀3死　還有73起類似病例

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▲美國,紐約,兒童,幼兒,小孩,孩童,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國紐約州已有3名兒童因為與新冠肺炎相關的罕見症狀死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國紐約州疫情趨緩，州長古莫（Andrew Cuomo）於9日表示，州內3名兒童出現罕見症狀病逝，死者接受新冠肺炎或相關抗體檢測都呈現陽性，推翻了先前認為小孩受疫情威脅較小的假設。他說，公衛官員仍不清楚此症狀與新冠肺炎的確切關聯，但已著手調查是否與基因遺傳有關，並且密切監測另外73起類似病例。

根據《路透社》報導，古莫8日宣布一名5歲確診男童發生併發症死亡，9日又在記者會上提到，州內累計3名兒出現罕見症狀，最後因此死亡，且3童接受新冠肺炎或相關抗體檢測都呈現陽性。他說，公衛官員尚未充分掌握其中的關聯性，但正在密切監測另外73起類似病例。

據悉，紐約州公衛官員也正與紐約基因組中心（New York Genome Center）、洛克斐勒大學（The Rockefeller University）合作研究上述疾病是否與基因遺傳有關，也被美國疾病管制與預防中心（CDC）要求研發辨識與治療的國家標準。

▲美國紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）（圖／達志影像／美聯社）

古莫提到，罕見症狀包括高燒、起疹子、腺體腫脹，較嚴重病例甚至動脈發炎，對心臟造成致命傷害，與毒性休克症候群（Toxic Shock）、川崎氏病（Kawasaki Disease）相似。

先前研究大多認為，幼兒與孩童受到新冠肺炎威脅的風險相對較低，如今紐約州的罕見症狀卻打破上述假設，也被認為預示著兒童疫情爆發的可能性。古莫坦言十分擔心，「我們不再那麼肯定這是事實。」

►紐約確診兒童「詭異併發症狂出致死」　州長沉痛警告：病毒新篇章已經開啟！

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