　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐巴馬私下轟川普抗疫「混亂的災難」　白宮回嗆：總統救了美國耶

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國前總統歐巴馬（Barack Obama）。（圖／路透）

▲歐巴馬重話批川普的防疫舉措。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國新冠肺炎（COVID-19）疫情至今已奪走7.8萬人性命，尋求連任的總統川普也面臨龐大壓力。前總統歐巴馬則在一場私下的會議直指，川普應對疫情的方式，絕對是一場「混亂的災難」。他不忘幫民主黨總統候選人拜登背書，希望對方能在今年11月拉下川普。

綜合CNN、BBC報導，歐巴馬（Barack Obama）8日舉行私人電話會談，與曾替他工作的白宮、其他部門的官員通話30分鐘。談到川普政府應對疫情危機的方式，歐巴馬形容是「絕對混亂的災難」，因此他更相信，民主黨人有必要支持前副總統拜登（Joe Biden），在11月打敗川普。

歐巴馬當時表示，即將到來的美國大選非常重要，「我們要對抗的不只是特定的個人或政黨，我們反抗的，是自私、種族、分裂、視他人為敵人的長期趨勢，這在美國生活中已成為更強烈的刺激。」歐巴馬的發言人則拒絕回應此事。

美國為疫情最嚴重的國家，歐巴馬直言，只要當局出現事不關己的心態，就算擁有最優質的政府，情況也會很糟糕。此話等同也在指責川普強調的「美國優先」，逐漸淡出世界舞台的領導地位。

除了批評川普的抗疫心態，歐巴馬還提到，司法部長巴爾（William Barr）決定撤銷白宮前國家安全顧問弗林（Michael Flynn）的刑事起訴，代表美國的法律制度處於危險中。

白宮新任新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）9日則反擊，川普應對疫情的方式拯救了美國人的生命，是史無前例的舉措。

►偷偷分享少女秘密！

 
ET快訊
行車記錄器沒關！人夫偷吃國中同學「被我頂開了」…妻祖先牌位前
收房租月薪15萬！「一天上班3小時」進口車免費開　鄉民搶喊乾
交通部抓包「千人重複領補助」！林佳龍：全會追回一個都跑不掉
愷樂卑微道歉內幕曝！「人生毀了也要救羅志祥」什麼都願意去做
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

法國「愛人修正案」為情侶開鵲橋？　限100公里內自由移動沒有例外

5狼師逼14歲女學生「多人運動」　學校各地拍淫片！同校16歲少女也變後宮

日本愛知縣出大包！確診者個資外洩　竟還註記「情婦」

聯合國草案「出現WHO」美國突殺出強勢擋下　中國外交官嚇壞

安卡拉敘利亞區　這個齋戒月有些落寞

毒王再現？南韓增34確診創「一個月單日最高」　梨泰院夜店相關確診近50人

馬克宏戴「布口罩」超時尚　背後原因引外界大讚

川普生氣斷金援！　譚德塞立刻哭窮：WHO還缺13億美金

北韓革命聖地三池淵升格為市！　衛星照曝「烏托邦計畫」邁入新階段

睡夢中驚爆巨響！印度單層房「牆壁1秒崩塌」　5人受困瓦礫堆

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

賴弘國為娶阿嬌差點破產　胡瓜看小禎：醫生很有錢吧！？

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

機車突竄龜殼花！她嚇歪路邊爆哭 阿伯路過神補槍：被咬到會死喔～

《夫婦的世界》兒子再次目睹爸爸外遇！　看到他們恩愛..崩潰：道歉就能被原諒嗎

法國「愛人修正案」為情侶開鵲橋？　限100公里內自由移動沒有例外

5狼師逼14歲女學生「多人運動」　學校各地拍淫片！同校16歲少女也變後宮

日本愛知縣出大包！確診者個資外洩　竟還註記「情婦」

聯合國草案「出現WHO」美國突殺出強勢擋下　中國外交官嚇壞

安卡拉敘利亞區　這個齋戒月有些落寞

毒王再現？南韓增34確診創「一個月單日最高」　梨泰院夜店相關確診近50人

馬克宏戴「布口罩」超時尚　背後原因引外界大讚

川普生氣斷金援！　譚德塞立刻哭窮：WHO還缺13億美金

北韓革命聖地三池淵升格為市！　衛星照曝「烏托邦計畫」邁入新階段

睡夢中驚爆巨響！印度單層房「牆壁1秒崩塌」　5人受困瓦礫堆

沃旭能源在台「好孕連連」　4年誕生15名沃旭寶寶

法國「愛人修正案」為情侶開鵲橋？　限100公里內自由移動沒有例外

5狼師逼14歲女學生「多人運動」　學校各地拍淫片！同校16歲少女也變後宮

萌阿金興奮衝向主人　腳一滑尷尬「犁田」變薯泥

肉粽少一顆！天兵柴「塞沙發避難」　爸苦笑：牠不敢出來

日本愛知縣出大包！確診者個資外洩　竟還註記「情婦」

聯合國草案「出現WHO」美國突殺出強勢擋下　中國外交官嚇壞

《變種人》仍計畫上映！內部試片一面倒好評「看完都超愛」

台日一旦開放入境「多久後敢出國玩？」　鄉民「點出關鍵條件」：立刻衝

安卡拉敘利亞區　這個齋戒月有些落寞

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

封城都沒人！護理師下班等公車「遭變態逼給洩慾」

南韓軍人夜店狂歡　引爆境內案例激增

泰王揪20性戰士妃子歡愉室激戰　新寵竟是女兒閨蜜

3姊妹護理師「下班慘遭虐殺」　屍體排列放

手機數據顯示武漢實驗室去年10月關閉

全球確診破400萬例、27萬死　俄連7天單日增萬人染疫

母親節要贖身　這國媽「被綁床上」慶祝

她人工授精慘遭醫師「偷上」！42年後驗DNA崩潰

新村也淪陷！外國人gay吧狂歡完繼續嗨

正副總統隨扈中鏢　美特勤局驚傳34人確診

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

狂歡整夜連泡5夜店！他沒戴口罩泡gay吧12人慘中鏢

慶二戰勝利75週年！金正恩向普丁致賀電「回顧」友情

金正恩掌權3代屢遭媒體「賜死」！金正日死法最慘

更多熱門

相關新聞

新北9千件紓困案送衛福部　陳時中4字回應

新北9千件紓困案送衛福部　陳時中4字回應

行政院擴大急難紓困方案，全台民眾擠爆各區公所，不過，新北巿政府8日將過初審的9301件申請案，全送往衛福部引發爭議，由於又是母親節假日，讓不少員工被迫加班親手輸入一筆筆資料。衛福部部長陳時中表示，中央和地方關係，只要秉持「利人利己」，很多關係就會迎刃而解。

K聯賽重啟　一日21場賽事球迷嗨翻

K聯賽重啟　一日21場賽事球迷嗨翻

紐約兒童爆「謎樣症狀」已釀3死！

紐約兒童爆「謎樣症狀」已釀3死！

陳時中挺醫護驕傲感謝國人「有智慧水準」

陳時中挺醫護驕傲感謝國人「有智慧水準」

美版阿中自主隔離　病毒直逼3大防疫部門

美版阿中自主隔離　病毒直逼3大防疫部門

關鍵字：

歐巴馬川普白宮新冠肺炎COVID-19北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

愛吃炸雞！年輕妹罹乳癌離世…營養師曝婦科疾病「4地獄食物」

基地台斷　里長崩潰：到底是誰抗議？

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

若罷韓成功…這招恐讓高雄都是代理市長

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

孫生收監獄通知「媽媽狀況不好」！母親節探監心痛哽咽

即／21歲軍人開車碰撞重機！後座女身亡

「來大都找我」等27年！電影《倚天屠龍記》選角造型公開

小王「1夜9次」讓她受不了最後清醒

悍將女球迷太兇！11秒晃動主持人嚇傻

郭富城首曝女兒正面「圓滾大眼萌爆」！

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

趙孟姿懷孕突想吃麥當勞…拜託很久許孟哲才答應

封城都沒人！護理師下班等公車「遭變態逼給洩慾」

賴弘國澎湖打卡曝心境　阿嬌為小20歲鮮肉灑30萬

更多

最夯影音

更多
棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜
給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面