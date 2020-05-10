歐巴馬私下轟川普抗疫「混亂的災難」　白宮回嗆：總統救了美國耶

▲歐巴馬重話批川普的防疫舉措。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國新冠肺炎（COVID-19）疫情至今已奪走7.8萬人性命，尋求連任的總統川普也面臨龐大壓力。前總統歐巴馬則在一場私下的會議直指，川普應對疫情的方式，絕對是一場「混亂的災難」。他不忘幫民主黨總統候選人拜登背書，希望對方能在今年11月拉下川普。

綜合CNN、BBC報導，歐巴馬（Barack Obama）8日舉行私人電話會談，與曾替他工作的白宮、其他部門的官員通話30分鐘。談到川普政府應對疫情危機的方式，歐巴馬形容是「絕對混亂的災難」，因此他更相信，民主黨人有必要支持前副總統拜登（Joe Biden），在11月打敗川普。

歐巴馬當時表示，即將到來的美國大選非常重要，「我們要對抗的不只是特定的個人或政黨，我們反抗的，是自私、種族、分裂、視他人為敵人的長期趨勢，這在美國生活中已成為更強烈的刺激。」歐巴馬的發言人則拒絕回應此事。

美國為疫情最嚴重的國家，歐巴馬直言，只要當局出現事不關己的心態，就算擁有最優質的政府，情況也會很糟糕。此話等同也在指責川普強調的「美國優先」，逐漸淡出世界舞台的領導地位。

除了批評川普的抗疫心態，歐巴馬還提到，司法部長巴爾（William Barr）決定撤銷白宮前國家安全顧問弗林（Michael Flynn）的刑事起訴，代表美國的法律制度處於危險中。

白宮新任新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）9日則反擊，川普應對疫情的方式拯救了美國人的生命，是史無前例的舉措。

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