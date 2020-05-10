藥劑師信了網路偏方「自製化學湯」想剋病毒　一喝當場死亡

▲藥劑師想要找出治療疫情的方法，最後卻因此離開人世。（示意圖／取自pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

印度欽奈（Chennai）一名藥劑師為了找出治療新冠肺炎（COVID-19）的配方，日前從市場購入一些材料，查找網路資料後便自製偏方，結果他喝下混合物後當場死亡，他的老闆則被送往醫院治療。截至今（10）日，該國通報6.2萬例確診、2101人死亡。

《新德里電視台》（NDTV）報導，欽奈位於印度東南部城市，當地警察局長庫瑪（Ashok Kumar）9日證實，47歲的男藥劑師西瓦尼桑（K Sivanesan）喝下自製的偏方後，當場失去性命，原本他一直想找出治療新冠病毒的配方。

西瓦尼桑的老闆拉傑庫瑪（Rajkumar）當時也喝下藥劑，事後被緊急送往醫院，治療中毒的情況。據了解，兩人在一家草藥公司工作，起初前往市場購買一些化學物，在網路搜尋相關資料後，便待在家中貿然研發配方，裡面含有一氧化氮與硝酸鈉。

有著13億人口的印度早在3月底就實施全國封鎖，總理莫迪（Narendra Modi）此前宣布禁令將持續到本月17日，完全不敢大意。然而，國際間尚未提出經過批准，可以治療新冠肺炎的藥物或疫苗。

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