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金正恩傳言不斷！　麻吉相信非替身：他之前忙著看喬丹紀錄片啦

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▲▼羅德曼Dennis Rodman將再訪北韓（圖／翻攝自推特thehill）

▲羅德曼（Dennis Rodman）曾在2013年到平壤跟金正恩看籃球賽。（圖／翻攝自推特thehill）

記者吳孟臻／綜合報導

北韓領導人金正恩神隱20日，在勞動節出席順天磷肥工廠竣工典禮，打破死亡傳言。與金正恩交情友好的「小蟲」丹尼斯羅德曼表示，他相信金正恩活得好好的，說不定還有看麥可喬丹的紀錄片《最後一舞》（The Last Dance）。

前NBA球星羅德曼（Dennis Rodman）2013年後曾多次到北韓旅遊、拜會金正恩，金正恩4月傳出病危時，他相當憂心。他本月9日透過電子郵件向《紐約郵報》（New York Post）表示， 對於朋友的身體狀況，他認為不實的成分居多，「我曾經跟被報導已經死了的貴賓吃飯，所以除非是北韓告訴我的消息，不然我不相信那些新聞」。

再來，即使北韓發布金正恩現身磷肥料工廠剪綵照片、影片，但外界仍有替身的傳聞。對此，羅德曼大笑並說，大家的想像力太豐富啦。他更猜測，金正恩這麼長時間沒有出現在公眾場合，是為了在家看《最後一舞》。

雖然羅德曼透露，他最近確實沒有跟金正恩聯絡，但希望金正恩一切安好，因為為了美國跟北韓的和平，兩國間還有很多工作要做。

羅德曼不只熟識金正恩，也認識金與正，「我去北韓的時候，她對我很好，是個不錯的人。」

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