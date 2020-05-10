英國擬實施「旅客入境隔離14天」　航空業憂心：毀滅性影響

▲英國政府擬針對入境旅客實施14天隔離檢疫，引發討論。圖為倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

英國首相強生（Boris Johnson）據悉預計10日宣布，所有入境旅客將強制隔離檢疫14天，雖然尚未證實，但消息一出，引發熱議。航空業者們表示憂心，希望能夠獲知更多細節與配套措施。英國機場營運商協會（AOA）首席執行長凱倫．迪（Karen Dee）說，此舉對於航空產業與整體經濟都會造成「毀滅性」影響。

綜合BBC、《路透社》、《衛報》報導，英國航空公司（Airlines UK）9日透露，政府預告，將要針對大多數入境的國民與外籍旅客實施14天隔離檢疫，避免第二波疫情爆發，違反者將面臨罰款、驅逐出境，預計6月初生效，但重要物資物療或者來自愛爾蘭、英吉利海峽群島與曼島（Isle of Man）者不在此限。

此消息一初，英國航空業者指出，這將導致民眾在解除封鎖以後仍然不想旅遊，加劇疫情造成的破壞。AOA首席執行長凱倫．迪說，此舉對於航空產業與整體經濟都會造成「毀滅性」影響，「如果政府相信隔離在醫學上是必要的，那麼應該依據科學基礎選擇性應用，提供明確的退出策略，減緩關鍵行業的經濟影響。」

▲英國政府擬實施入境檢疫隔離，航空業表達憂慮。圖為倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）一名入境女性旅客。（圖／達志影像／美聯社）

英國航空公司認為，政府需要每周審視、調整隔離檢疫計畫，也應提供支持措施，協助航空業度過危機。倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）發言人說，「任何達成共識的措施都必須符合3項關鍵測試，它們在醫學角度必須是有效的，必須滿足大眾期待，並能夠在機場實行。」

交通大臣夏普斯（Grant Shapps）於9日並未證實14天隔離政策是否實施，僅說將要等待首相強生10日發表的全國談話。他強調，政府解除封鎖措施時將會「極度謹慎」，並承諾未來幾周挹注2.5億英鎊資金，改善國內公車、單車與行人交通基礎設施。據悉，目前唐寧街與內政部目前都尚未對此回應。

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