美媒：武漢實驗室去年10月「發生危險事件」關閉　手機定位數據＝0！

▲中國科學院「武漢病毒研究所」（WIV）被指出去年10月7日至24日沒有手機活動，可能關閉。（圖／翻攝自武漢病毒研究所官網）

記者吳美依／編譯

美國《國家廣播公司》（NBC）取得報告指出，根據手機定位數據，中國科學院「武漢病毒研究所」（WIV）的高度安全級別區域在去年10月7日至24日沒有任何手機活動，推測可能因發生「危險事件」而關閉。美國官員對此懷疑，他們指出，情報單位先前也收到類似資料卻無法證實，但如今隨著新資訊浮現，可能重新檢視相關數據。

NBC倫敦新聞查證單位取得報告指出，根據非公開手機定位數據，武漢研究所的高度安全級別區域去年10月7日至24日之間沒有任何手機活動，推測10月6日至11日之間可能發生「危險事件」，因此暫時關閉，也就是說，疫情爆發「比最初通報的時間更早」，上述資料「支持武漢實驗室釋出新冠病毒的說法」。

▲NBC取得的報告指出，武漢病毒研究所的高度安全級別區域去年10月曾經關閉。圖為新冠病毒3D圖片。（圖／路透社）

報導中提到，1份原始報告指出，武漢研究所原訂去年11月上旬舉辦的會議「取消且從未舉辦」，但修改後註解主張該會議確實有舉辦。據悉，文件中沒有提出實驗室發生意外或關閉的直接證據。此外，武漢研究所職員多達2、3百人，但手機定位數據似乎只呈現其中一小部分員工的資料。

美方官員對此抱持懷疑態度。一名看過文件的官員認為，上述數據「在我看來非常薄弱，其中一些結論不太合理。」另一名官員透露，情報單位先前曾收到類似報告，根據公開手機與衛星數據指出武漢實驗室曾經關閉，經過檢驗後卻無法證實。但他也指出，相關單位正在分析去年10、11月的資料，試圖尋找線索，有鑑於這一次新資訊浮現，或許也會重新檢視數據。

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