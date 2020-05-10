報稅系列／孩子是寶、還可省稅！　每個小朋友扣除額達20.8萬元

▲去年12月底前出生的小嬰兒，今年就可以幫爸媽省稅囉。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

新生兒爸媽注意囉！財政部臉書小編指出，去（2019）年12月31日23點59分59秒前出生的嬰兒，今年就可以替爸媽省稅了，每個孩子最高扣除額可達20.8萬元。

根據內政部統計，去年出生的新生兒約17多萬個小朋友，財政部小編說，今年報稅時爸媽就可以列報扶養了，而小朋友的扣除額有那些呢？主要就是免稅額的8.8萬元，以及幼兒學前扣除額12萬元，共計20.8萬元。

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不過，幼兒學前扣除額12萬元有「排富條款」，所以三大條件必須符合，包含適用稅率必須要在12%；股利所得是採取合併計稅，而非採28%分開計稅；以及基本所得額沒有超過670萬元。

不過，財政部小編強調，必須是去年出生的小朋友才可以列報，如果是1月以後才出生的小朋友，就必須要等到明年才可以列報扶養。

此外，南區國稅局表示，如果納稅義務人要列報扶養其他親屬或家屬的像是外甥免稅額，納稅義務人要符合「永久共同為目的而同居一家的家長家屬關係，並附有法定扶養義務且實際扶養事實存在」才可以列報。

南區國稅局提醒，納稅義務人欲列報其他親屬或家屬的受扶養親屬免稅額，須注意是否符合上述法定扶養義務及有確實扶養的事實要件，並不是提示支付生活費證明或扶養切結書等形式文件，就可以作為列報扣除免稅額的依據。