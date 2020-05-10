美元基準「0」利率時代！優利定存公股銀撐1%　外銀最高1.88%吸睛

▲美元基準利率趨近於零。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，全球市場動盪不安，美國聯準會在3月大幅度降息，美元利率逼近於「0」，使得美元優利定存也相對甜頭愈來愈少。合庫推出限期美元優惠定存，9個月期最高1%；而外銀方面匯豐銀行則是推出1個月期利率高達1.88%最為吸睛。

以公股銀近期推出的美元優利定存，合庫到5月22日之前，不論是新舊資金只要單筆資金達5000美元以上，部論是網銀轉存或者是分行臨櫃，都可以依期別選擇承作的利率，定存3個月0.65%、6個月0.75%，最高9個月年利率1%。

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土銀則是拚短期，至5月31日前辦理美元優存專案，不論新舊資金只要單筆5萬美元以上，即可享受1個月期的0.6%優利美元定存；若新台幣定期存款解約轉存美元者，則享受1個月期0.65%優利定存。同時，土銀表示，即使未達5萬美元，或者既有的美元存款，只要臨櫃5000美元以上、網銀1000美元以上，就可以享受1個月期0.55%的優利定存，相較於牌告利率起碼加碼0.2個百分點。

▲業者建議，近來美元匯率處於相對低點，有實際外幣需求的客戶可採分批結匯方式以降低風險。（圖／取自免費圖庫Pexels）

台新銀則推出「階梯式」優利定存，即日起到29日止，以新資金申辦專案，美元存款可享最高階年息2.2%；台新的規劃是，提供美元個月期之階梯式優惠利率可供民眾選擇，最高階年息可達2.2%，專案平均年息為1.2%，是美元6個月期牌告的2.4倍。

外銀則是選擇短期拚高利的路線，匯豐銀行6月30日是「卓越理財」與「運籌理財」客戶，5萬美元以上3個月期優惠利率達1.88%；1萬美元以上則同樣3個月期可享優惠利率1.6%。

星展銀則到6月底前以新資金承作美元定存，可享最高優惠利率1.85%。星展銀的優利定存是，2萬美元到10萬美元以上的全新「星展豐盛」理財客戶最高可享1個月期1.65%；10萬美元到30萬美元，可達1.85%的高利。

銀行表示，近來美元匯率處於相對低點，有購買期繳型外幣保單、購買海外基金或兒女出國深造等實際外幣需求的客戶可採分批結匯方式以降低風險。有需求的民眾可於資金運用銀行優利專案將預先結購的美元先辦優惠定存，享受優利。