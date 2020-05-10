母親節要贖身...這國媽媽「被綑綁在床上」慶祝　求孩子放過她

▲ 南斯拉夫的塞爾維亞人稱母親節為「Materice」，孩子們當天會將睡夢中的媽媽綁在床上。（圖／取自免費圖庫pixabay，為示意圖。）

記者曾羿翔／綜合報導



一年一度的母親節到來，許多家庭都會在當天慶祝，感謝媽媽的辛勞。其中過節方式最特別的不能不提南斯拉夫的塞爾維亞人，他們稱母親節為「Materice」，小孩們會在母親節的清晨溜進房間，偷偷把媽媽綁在床上，媽媽醒來只能用藏好的禮物來為自己贖身。

綜合媒體報導，媽媽會先在枕頭下藏好禮物，醒來時一發現自己被綁在床上後，就會用禮物來要求孩子快放人，可說是以「另類的甜蜜」來度過一年一度的母親節。塞爾維亞人通常是在每年聖誕節的前2周慶祝母親節。

▲世界各國的母親節日期都不盡相同。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

另外在希臘北部馬其頓與色雷斯區，母親節當天（每年1月8日）已婚女性會與老公角色互換，她們還會走上街頭以獲得一天的休閒時光，男性則要待在家中照顧小孩、做家事，體會當母親的辛勞。

世界各國的母親節日期都不盡相同，多數都落在五月的第二個星期天，例如美國、日本、新加坡、馬來西亞與台灣等。隨著時代的變遷與文化融和，母親節禮物的選擇漸多，有些人會用乾燥花、永生花來取代以往的康乃馨。