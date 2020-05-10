　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台股四大產業第一季財報亮眼！　法人解析後市發展與選股方向

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台股4/7開盤大漲超過百點，一舉收復萬點大關。隨後開高走低，萬點關卡不過曇花一現，隨即失守。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

上市櫃公司陸續公布第一季財報，受到新冠肺炎疫情衝擊，不少企業營運受到大幅拖累，但其中有也是有不少企業財報逆勢表現。凱基投顧資深協理張明祥指出，有四大產業在第一季業績表現良好，且第二季都可望延續旺勢。

一為半導體，因第一季較侷限在中國大陸封城問題，主要受影響的是電子業中下游組裝鏈，而台灣半導體產業都在台灣生產，並沒有受到大陸斷鏈影響。此外，半導體產業在疫情之前，就有5G與中國大陸去美化兩大題材，今年基本面就很好，也沒有因為疫情受到嚴重衝擊。

請繼續往下閱讀...

第二是數據中心相關，零組件包含銅箔基板（CCL）、功率放大器（PA）等，因長期發展趨勢不變，加上二月中國大陸、三月歐美疫情爆發，網路用量增加、網通需求提高，使相關廠商營收在三月有明顯提升。

第三則是筆電，因疫情擴散導致急單湧現，也是從三月開始發生，筆電供應鏈營收大幅提升。最後則是與防疫相關，包含遊戲、口罩清潔用品等，像是恆大，遊戲概念鈊象、宇峻等財報都表現亮眼。

▲▼電腦,網購,臉書,網路。（圖／pixabay）

▲ 短期內「半正常」生活模式仍會持續。（示意圖／pixabay）

張明祥認為，半導體、筆電、數據中心這些產業，第二季發展也持續看好；而防疫相關企業，第二季業績也可望延續，因為雖然目前歐美疫情放緩，但至少未來一年還是「半正常」生活模式，防疫用品、遠端作業需求仍不會退減太多。不過，上述產業第三季能否持續暢旺則要再觀察，預期到了六月可以比較清晰看到產業下半年趨勢。

在投資布局方向部分，張明祥指出，短線可以留意蘋概股，像是PCB、鏡頭等題材，或是與大陸去美化相關的半導體、PA等；另外像是被動元件、矽晶圓、記憶體等，都是近一周開始翻多族群，獲得法人加碼。

而在中長線佈局方面，中長線有剛性需求的數據中心仍可多觀察，雖目前都在高檔，但短線也會有震盪，可以擇機佈局。另外，位階處於低檔的汽車零組件，因目前看來第二、三季業績不會好，因此股價多在低位階，但如疫苗研發出來、疫情緩和，大家願意出門消費之後，需求都會上來，第四季以後就可能會慢慢好轉，可以提早留意布局。

ET快訊
南投飆39°C創今年最高溫　鄭明典：「氣溫比體溫高」很容易出
快訊／+0持續中！新冠肺炎維持440確診　連續28天無本土病
LIVE／母親節零確診？衛福部加班審紓困資料　指揮中心說明
雲林火鍋店前店長冒充督導　衝入店內搶18萬現金..3分鐘後G
4000居民零訊號...里長崩潰喊「是誰抗議？」　網翻一張照
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台股四大產業第一季財報亮眼！　法人解析後市發展與選股方向

沃旭能源在台「好孕連連」　4年誕生15名沃旭寶寶

油價創八年來最大漲幅！汽油明起調漲2元「加油要快！」

MSCI本周公布半年度調整　台股權重可望持平或微降

元太科技員工發起直接跟農民買花活動　以康乃馨向母親致上心意

疫情下救市政策齊出　短線布局債券、長線尋求2潛力股

鴻海5年發出逾2億元津貼　為2274位媽媽慶祝「母親節快樂」

報稅系列／孩子是寶、還可省稅！　每個小朋友扣除額達20.8萬元

美元基準「0」利率時代！優利定存公股銀撐1%　外銀最高1.88%吸睛

64%媽媽覺得職場不友善　8成曾因子女考慮換工作

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

賴弘國為娶阿嬌差點破產　胡瓜看小禎：醫生很有錢吧！？

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

《夫婦的世界》兒子再次目睹爸爸外遇！　看到他們恩愛..崩潰：道歉就能被原諒嗎

機車突竄龜殼花！她嚇歪路邊爆哭 阿伯路過神補槍：被咬到會死喔～

台股四大產業第一季財報亮眼！　法人解析後市發展與選股方向

沃旭能源在台「好孕連連」　4年誕生15名沃旭寶寶

油價創八年來最大漲幅！汽油明起調漲2元「加油要快！」

MSCI本周公布半年度調整　台股權重可望持平或微降

元太科技員工發起直接跟農民買花活動　以康乃馨向母親致上心意

疫情下救市政策齊出　短線布局債券、長線尋求2潛力股

鴻海5年發出逾2億元津貼　為2274位媽媽慶祝「母親節快樂」

報稅系列／孩子是寶、還可省稅！　每個小朋友扣除額達20.8萬元

美元基準「0」利率時代！優利定存公股銀撐1%　外銀最高1.88%吸睛

64%媽媽覺得職場不友善　8成曾因子女考慮換工作

獨／你發現了嗎？28天零本土病例　蔡英文、蘇貞昌臉書藏「密碼」

陸海軍「超越美軍」只是時間問題？陸國防大學教授：100年200年的時間？

20kg大狗突跳越圍欄攻擊！　80歲奶奶重傷送醫…「無綁繩嘴套」主人遭爆是知名男星

成大沙崙智慧產業創新聯盟成立　黃偉哲：全力推動大南方計劃

中職／兄弟抗議廖健富跑壘妨礙守備　聯盟挺主審：判決無誤

扁媽肺炎住院多次病危　陳水扁憂：或許是最後一次母親節

新北9031件紓困案「持續審理中」　陳時中：花蓮要送300份沒必要

複製鑰匙入侵住宅！徵信社竊錄「單身女私生活」…她發現遭看光大崩潰

北市公寓凌晨火警！母子相依為命…「腦麻兒燒成焦屍」9旬婦嗆昏命危

王貞治盃／林志光致勝安當MVP　台東縣季軍隊史最佳

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

財經熱門新聞

勞工紓困貸款10萬、工會投保者補助3萬別錯過！　政府紓困方案一次看懂

油價創八年來最大漲幅！汽油明起調漲2元「加油要快！」

4大公股金控4月賺80多億　兆豐、合庫、第一金前4月EPS 0.4元上下

憂「教授飯碗」消失　靠投資超前部署退休金

每個5歲之前的小朋友　扣除額20.8萬元

加油站遭勒索病毒攻擊後「到底正常沒？」　台灣中油回應了

高CP值！上班族5張繳稅神卡出爐

35萬人搶辦勞工紓困10萬元　近10萬人已成功申貸

勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　

只剩10萬人沒申請！　勞保局3萬元補貼已有102萬人領到

沃旭能源在台「好孕連連」　4年誕生15名沃旭寶寶

勞工紓困貸款10萬拿來還房貸、買股票？　勞部：鑽漏洞是少數

美元優利定存　外銀最高1.88%

勞工10萬元紓困貸款QA懶人包看過來　月繳多少一次算給你看！

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

愛吃炸雞！年輕妹罹乳癌離世…營養師曝婦科疾病「4地獄食物」

基地台斷　里長崩潰：到底是誰抗議？

孫生收監獄通知「媽媽狀況不好」！母親節探監心痛哽咽

若罷韓成功…這招恐讓高雄都是代理市長

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

「來大都找我」等27年！電影《倚天屠龍記》選角造型公開

即／21歲軍人開車碰撞重機！後座女身亡

小王「1夜9次」讓她受不了最後清醒

悍將女球迷太兇！11秒晃動主持人嚇傻

趙孟姿懷孕突想吃麥當勞…拜託很久許孟哲才答應

郭富城首曝女兒正面「圓滾大眼萌爆」！

賴弘國澎湖打卡曝心境　阿嬌為小20歲鮮肉灑30萬

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

更多

最夯影音

更多
棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜
給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面