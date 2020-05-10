台股四大產業第一季財報亮眼！　法人解析後市發展與選股方向

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

上市櫃公司陸續公布第一季財報，受到新冠肺炎疫情衝擊，不少企業營運受到大幅拖累，但其中有也是有不少企業財報逆勢表現。凱基投顧資深協理張明祥指出，有四大產業在第一季業績表現良好，且第二季都可望延續旺勢。

一為半導體，因第一季較侷限在中國大陸封城問題，主要受影響的是電子業中下游組裝鏈，而台灣半導體產業都在台灣生產，並沒有受到大陸斷鏈影響。此外，半導體產業在疫情之前，就有5G與中國大陸去美化兩大題材，今年基本面就很好，也沒有因為疫情受到嚴重衝擊。

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第二是數據中心相關，零組件包含銅箔基板（CCL）、功率放大器（PA）等，因長期發展趨勢不變，加上二月中國大陸、三月歐美疫情爆發，網路用量增加、網通需求提高，使相關廠商營收在三月有明顯提升。

第三則是筆電，因疫情擴散導致急單湧現，也是從三月開始發生，筆電供應鏈營收大幅提升。最後則是與防疫相關，包含遊戲、口罩清潔用品等，像是恆大，遊戲概念鈊象、宇峻等財報都表現亮眼。

▲ 短期內「半正常」生活模式仍會持續。（示意圖／pixabay）

張明祥認為，半導體、筆電、數據中心這些產業，第二季發展也持續看好；而防疫相關企業，第二季業績也可望延續，因為雖然目前歐美疫情放緩，但至少未來一年還是「半正常」生活模式，防疫用品、遠端作業需求仍不會退減太多。不過，上述產業第三季能否持續暢旺則要再觀察，預期到了六月可以比較清晰看到產業下半年趨勢。

在投資布局方向部分，張明祥指出，短線可以留意蘋概股，像是PCB、鏡頭等題材，或是與大陸去美化相關的半導體、PA等；另外像是被動元件、矽晶圓、記憶體等，都是近一周開始翻多族群，獲得法人加碼。

而在中長線佈局方面，中長線有剛性需求的數據中心仍可多觀察，雖目前都在高檔，但短線也會有震盪，可以擇機佈局。另外，位階處於低檔的汽車零組件，因目前看來第二、三季業績不會好，因此股價多在低位階，但如疫苗研發出來、疫情緩和，大家願意出門消費之後，需求都會上來，第四季以後就可能會慢慢好轉，可以提早留意布局。