疫情下救市政策齊出　短線布局債券、長線尋求2潛力股

▲新冠肺炎疫情衝擊全球金融市場，台新銀行建議，民眾短線可布局債券來因應，長線則可切入美股與科技股。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球經濟，美國3月非製造業PMI降至 52.5，跌幅創12年最大；另到3月底為止，美國首次申領失業金人數也暴增至665萬人，超越金融海嘯時期並創下歷史新高，顯見疫情已影響實體經濟表現。台新銀行建議，民眾短線可布局債券來因應，長線則可切入美股與科技股。

台新銀行表示，全球央行紛紛採取降息與無限量QE計畫外，美國政府也正推動規模高達2兆美元的財政刺激方案，其他國家則料將陸續跟進。依據摩根史坦利預估，各國政府推出的財政刺激總規模已達3.1兆美元，大幅超越2008年金融海嘯時期9,000億美元水準。這波寬鬆貨幣政策及財政刺激計畫，預期可望減緩疫情造成的經濟衝擊。

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台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩表示，受疫情影響，緊急變現需求劇增，導致高信評投資級債券失去原有避險功能價格，因而下挫，可望在全球央行挹注流動性後，價格有快速回復的行情。此外，全球央行維持寬鬆貨幣環境下，新興市場美元債和優先擔保高收益債經過此次回跌後，高殖利率優勢浮現，民眾可視本身風險屬性和風險承受度選擇，以提高低利環境下的現金流。

就長線來看，由於經濟學家預估疫情對經濟影響將集中於第2季，在疫情獲得控制後遞延需求將呈現反彈，今年下半年及明年景氣可望重返常軌，由於這次美國的財政與貨幣刺激力道規模大，且美股經回檔修正，評價面優勢逐漸浮現，預期美股長線將扮演股市回升與經濟復甦的領頭羊。

另從產業面觀察，盛季瑩指出，應防疫需求興起的遠距辦公及宅經濟產業，均需仰賴5G的高速運算，在疫情催化下，預料5G相關科技應用會是未來長線發展主流趨勢。

盛季瑩建議，可在第2季市場大幅震盪時進行長線布局，採取長線定期定額投資方式切入上述美股與科技類股潛力市場，透過定期定額的微笑曲線，掌握未來回升行情。