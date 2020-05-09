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加油站遭勒索病毒攻擊後「到底正常沒？」　台灣中油回應了

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▲中油加油站日前因遭到勒索病毒攻擊，台灣中油今（9）日表示4日事發迄今加油站主要業務未中斷，中油pay系統亦於5日修復。（圖／記者湯興漢攝）

▲中油加油站日前因遭到勒索病毒攻擊，台灣中油今（9）日表示4日事發迄今加油站主要業務未中斷，中油pay系統亦於5日修復。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

中油加油站日前因遭到勒索病毒攻擊，外傳目前仍因系統當機而業務中斷，民眾也為了加不到油飆罵，台灣中油今（9）日回應表示，4日事發迄今加油站主要業務未中斷，中油pay系統亦於次(5)日修復；為檢修系統，民眾到站加油可能遇到站上人員正檢視泵島上的電腦，必須暫停發油，此為必要之措施。

媒體報導指台灣中油公司近因惡意程式攻擊，導致民眾加不到油飆罵，加盟站系統全當機引發業者罵幹聲四起，甚且稱董事長坐鎮機房盯場，引發外界高度關注。

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▲▲中油加油站日前因遭到勒索病毒攻擊，台灣中油今（9）日表示4日事發迄今加油站主要業務未中斷，中油pay系統亦於5日修復。（圖／記者湯興漢攝）（圖／記者湯興漢攝）

▲中油加油站日前因遭到勒索病毒攻擊，台灣中油今（9）日表示4日事發迄今加油站主要業務未中斷，中油pay系統亦於5日修復。（圖／記者湯興漢攝）

台灣中油強調，5月4日事發迄今加油站主要業務未中斷，中油pay系統亦於次(5)日修復，客戶訂貨方式以電話、傳真等權宜方式辦理，係為維持相關作業正常運作，董事長到機房則是慰問系統維修團隊連日辛勞。

台灣中油於5月4日遭惡意程式攻擊後，立即動員檢視修護營運系統及加油站電腦；目前在加油站部分，現金、信用卡、車隊卡、捷利卡及中油PAY，都可正常運作，但為求謹慎、確保資安，在各項支付系統修護階段性工作完成後，已針對運作中之電腦進行分區、分泵島重新檢視、檢修作業。

另外，因工控系統防護控管得宜，關鍵基礎設施控制系統運作正常，煉製生產及天然氣供應均不受影響，供油中心油罐車正常送油，並無斷油現象；客戶訂貨方式則以電話、傳真方式辦理，加油站訂貨及送油改以權宜方式處理，已正常運作。

中華民國加油站公會全國聯合會理事長李杰迅表示，國內兩家油品公司資訊系統先後遭病毒入侵異常事件，中油能以最快速度讓加盟站維運無虞，也在最短時間內完成規劃辦理加盟通路各項緊急應變措施，甚至在下週油價預估可能調漲之際，亦啟動彈性送油服務，機動延長油品灌裝服務時間，滿足加盟站供應消費者用油需求。

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中油加油站勒索病毒

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