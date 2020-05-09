孕婦姐遭太妹警告「會亂棍打出肚子胎兒」　再踩碎頭骨挑釁…竟無人伸手搭救！

▲塞克遭到太妹威脅要打出嬰兒。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

英國一所大學1月份發生一起惡劣的攻擊事件，一名18歲的懷孕少女在校外等公車時，遇到兩名聲稱認識對方的女孩，一開口就挑釁，接著毆打懷孕的女孩，接著拉頭撞東西，讓這名懷孕的少女幾乎無法反抗，最後兩名惡女在離去前，更撂下狠話「我們會將妳的小孩從肚子裡打出來」。

根據英國《太陽報》報導，18歲塞克（Sophie Thacker）雖然已經懷孕13周，但仍堅持到赫爾（Hull College）大學就讀，案發當天她獨自在公車站等車，卻出現兩名女孩上前推擠、口出挑釁言論。塞克回想起當下「她們一開始故意在我旁邊討論我的孩子，接著用手肘推擠，然而拉著我的頭去撞擊。」

據悉，兩名女孩聲稱自己認識塞克，當下攻擊塞克時，她感到胸口呼吸困難想要逃離，甚至附近沒有人想要搭救。隨後兩名女孩離去前，對著塞克說「我們會將你小孩從肚子打出來，然後踩碎她的頭。」塞克感到相當害怕，隨即到醫院驗傷。

警方接獲報案時，因附近並未有監視器，追捕起來有難度。塞克仍勇敢表示，「我還是想要繼續念書，但我害怕她們又會找上我。」而塞克到醫院驗傷後，所幸人跟胎兒都沒有受到傷害。

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