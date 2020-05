聯合國籲放下爭端！川普堅持槓上WHO　美中角力安理會陷6周僵局

▲聯合國秘書長古特瑞斯呼籲各國放下爭端,專心抗疫。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社紐約聯合國總部8日綜合外電報導

6個多星期以來,聯合國安全理事會一直試圖為對抗疫情的決議案取得共識,但中國與美國因內文提到世界衛生組織( WHO)的字眼僵持不下,讓決議案遲遲未能通過。

路透社報導,這項決議案最終目的是支持聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)3月23日的呼籲,希望全球擱置衝突,以專注對抗2019冠狀病毒疾病( COVID-19);但外交官員說,美國不希望內文提到WHO。

美國總統川普指控WHO「以中國為中心」,宣傳中國的疫情「假消息」,之後斬斷提供給WHO的金援;然而,WHO否認這些指控,中國也在安理會協商中強烈捍衛WHO。

肩負維持國際和平與安全責任的安理會無法獨力對抗疫情,但外交官與分析師表示,安理會本可藉由支持古特瑞斯的全球停火號召,展現團結精神。國際危機組織(ICG)聯合國事務主任高文(Richard Gowan)說:「如果(安理會)一個月前(就支持敦促全球停止敵對的呼籲),會更有說服力,但現在感覺欲振乏力,而且也晚了。」 他還說:「數週時間過去了,在美國蓄意阻撓之下,安理會喪失不少公信力。」

外交官員說,中國與美國都提及,未來可能會針對是否提到WHO的問題動用否決權。要通過一項安理會決議案,須獲得9票支持,且法國、俄羅斯、英國、美國或中國等5個常任理事國都未投下反對票。

根據法國與突尼西亞草擬的最新版決議案與外交官說法,由15國組成的安理會,似乎已在昨晚找到折衷方案。根據路透社記者看到的草案,新版內文沒有指名WHO,而是「強調支持所有國家與聯合國系統相關實體的迫切需求,包括專設衛生機關」,而唯一的專設衛生機關就是WHO。

然而,外交官說,美國今天反對草案的措辭,因為明顯指的就是設於日內瓦的WHO。美國國務院發言人說,安理會應該向前邁進,看是要提出僅支持古特瑞斯呼籲擱置衝突的決議案,還是要敦促各國在疫情背景下承諾保持透明負責的廣泛決議案 。

川普與中國國家主席習近平3月27日通話時,基本上同意不再唇槍舌劍,那陣子川普都稱冠狀病毒是「中國病毒」,但之後轉而猛烈砲轟WHO。上週,川普再度把砲口對準中國,顯示兩人的口水戰停戰協議告終。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)6日指控中國「拒絕分享保護民眾安全的資料」,中國則反控蓬佩奧說謊。 若干外交官與分析師也質疑中國在安理會聲援WHO的動機,他們認為這很不尋常,因為中國一向主張WHO的運作不在安理會維護和平安全的職掌範圍內。

全球責任保護中心(Global Centre for the Responsibility to Protect)執行主任亞當斯(Simon Adams)說:「關於該不該提到WHO的爭端,完全符合字典裡心胸狹窄、小鼻子小眼睛處處扯後腿的定義。」