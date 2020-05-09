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一家都是天才！14歲女神童「8所名校大學」搶著要　親哥學歷更是不得了

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▲印度裔女學霸14歲副學士畢業。（圖／翻攝自推特／Tiara Abraham）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國加州一名14歲印度裔女神童，在4歲時就加入規模最大的天才組織門薩（Mensa），並在13歲就已滿分姿態從高中畢業，現在有8間名校都搶著要她，驚人的表現引發各界關注，而她的親哥哥更是不得了，在11歲時就以1年時間修完3個副學士學位，可說是整家人都天賦異稟。

綜合外媒報導，來自醫師、工程師世家的神童蒂亞拉（Tiara Abraham），不只在數理方面表現過人，她在音樂這塊也展現天賦，6歲時無師自通唱出顫音技巧，7歲時開始學習聲樂，能完美演唱德國、法國、義大利、西班牙、拉丁等詠嘆調，她為了想要演出其他語言的歌曲，還去報名社區大學的外語課程。

▲兄妹倆都有過人的天賦。（圖／翻攝自推特／@iScienceLuvr）

蒂亞拉在10歲時發行首張專輯《Winter Nightingale》，她去年11月以4.0 GPA滿分的成績從高中畢業，之後又花1年時間在美洲河學院研讀副學士，現在她已被8間加州大學錄取，包括舊金山州立大學、加利福尼亞大學、加州州立大學東灣分校、南加州大學、太平洋大學、加利福尼亞大學戴維斯分校等。

▲出生於醫師、工程師世家的蒂亞拉表示，家人都支持她走音樂這條路，希望可以修得聲樂表演學士學位，最終取得音樂博士學位。（圖／翻攝自推特／@sopranotiara）

蒂亞拉的哥哥塔尼什（Tanishq Abraham）也來頭不小，他11歲只用了一年的時間就修得3個副學士學位，現在在加州大學戴維斯分校研讀生物醫學工程學博士。

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