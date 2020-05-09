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最新調查：6都均「女多於男」　台北市女生最難找到尪

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▲▼結婚示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲根據內政部最新公布的性別比例數據顯示，台北市每100名女性所對應的男性為90.89名。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者邱倢芯／台北報導

內政部戶政司近期公佈了台灣各縣市性別比例統計表；截至4月底為止，台灣目前的性別比例（每百女子所當男子數）為98.3%，也就是說，每100名女性所對應的男性為98.3名，顯示出現在台灣是女多於男的情況。若僅分析六都的數據，男女比例最為失衡的就是台北市，性別比例為90.89%。

事實上，端看現在六都的性別比例數據皆為女多於男；台北市為90.89%、新北市為95.5%、桃園市為98.4%、台中市為96.65%、台南市為99.29%、高雄市為97.49%。

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▼內政部統計，截至4月底為止，台灣目前的性別比例為98.3%。（圖／翻攝自內政部網站）

▲▼內政部統計，截至4月底為止，台灣目前的性別比例為98.3%。（圖／翻攝自內政部網站）

而除了六都之外，其餘還有基隆市（99.63%）、新竹市（97.26%）、嘉義市（93.95%），以及金門縣（99.67%）都呈現女多於男的現象，顯示出這些縣市的女性要找到合意對象困難度較其餘縣市來得高一些。

另一方面，其餘的12個縣市性別比例則是男多於女；其中男性比例最高的落在連江縣，性別比例為134.37%，每100名女性所對應的男性為134.37名；第二為嘉義縣（107.92%），第三名則為雲林縣（107.36%）。

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