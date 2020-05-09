日本媽媽「雪白Q彈」教下廚！天使視角狂攝　單日爆出終極點閱

圖、文／CTWANT

新冠肺炎全球肆虐，民眾紛紛減少外出用餐，以避免感染，許多人更是趁此時開始學習廚藝，到處上網找料理教學。一位日本巨乳廚娘開設YouTube頻道，教大家做基本家常菜，但網友卻大嘆「看完也學不會！」原來是因為她的雪白雙峰太過Q彈養眼，讓人觀看影片時盯著她的巨乳，根本忘記好好學做菜；甚至有網友說，想要舔掉在她胸部上的冰淇淋！

▲日本巨乳廚娘教做菜，網友全歪樓。（圖／ママはお料理勉強中YouTube）

▲女子教簡單家常菜，但網友表示看完還是學不會。（圖／ママはお料理勉強中YouTube）

這名YouTuber的頻道「ママはお料理勉強中」（媽媽正在學做菜）的影片不多，教的菜色也都超級簡單，都是看一遍就能上手的簡易料理；有時她甚至只是買個便利商店的零食，也能邊吃邊錄影，短短的1分多鐘影片也上傳，但點閱率卻與影片長度成反比，幾乎每支片上傳不到1天就有破萬點閱率。

▲女子吃飯都讓網友看得目不轉睛。（圖／ママはお料理勉強中YouTube）

▲網友笑稱看完後都不知道這名YouTuber到底吃了什麼。（圖／ママはお料理勉強中YouTube）

這名YouTuber人氣如此之高，原來都是因為她的「巨乳」！不管是做菜還是吃點心，她永遠都是低胸爆乳入鏡，而且鏡頭「天使視角」由上往下拍；她吃得開心時，也不吝嗇雙手揮舞、雙乳狂震，晃得螢幕前的觀眾一陣暈眩，根本就忘了影片原本是要教做菜！

▲網友希望YouTuber能掉冰淇淋在胸部上，她表示自己會盡量避免。（圖／ママはお料理勉強中YouTube）

網友看後紛紛留言表示「看起來特別好吃」、「這胸部我無法抗拒」、「這種料理影片真是太棒了」、「看完之後什麼料理都沒學到」、「冰淇淋如果掉在胸部上，我想要舔」，沒想到她竟現身留言「我很小心的吃，會避免掉在胸部上的。」

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