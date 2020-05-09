全國封鎖太苦悶！夫妻躲家中自釀啤酒想浪漫　一喝倒地慘死

▲疫情之下買不到酒，夫妻便在家中釀造啤酒。（示意圖／取自Pixabay）



記者丁維瑀／綜合報導

南非為了應對新冠肺炎疫情而實施「禁酒令」，怎料卻造成一齣家庭悲劇。一對夫妻因為買不到酒，日前便在家自釀啤酒，結果喝完後紛紛倒地，女方當場死亡，男方則在送醫數天後過世。當局正釐清是否自釀的酒出了問題。

《鏡報》報導，54歲的托尼（Tony Hilliar）與42歲的阿利達（Alida Fouche）平時喜歡小酌，據悉這也是南非民眾的習慣。不過，南非於3月26日實施全國封鎖，藉此應對新冠肺炎（COVID-19）疫情，其中包括全面禁止銷售、購買或運送酒類。

據了解，疫情爆發後，托尼與阿利達已經喝光家中的酒，受限於禁令，因此決定自釀啤酒，結果兩人喝完後感到不適。當時托尼痛苦撥打求援電話，救護人員趕往現場時，他躺在地板掙扎，妻子阿利達則已沒了呼吸心跳。

雖然托尼被緊急送往醫院，轉至加護病房，數天後仍不治身亡。當地警方懷疑兩人死於酒精中毒，將家中的自釀啤酒送至相關單位檢查，正等待進一步結果。

這對夫妻的好友湯米（Tommy Cockcroft）表示，南非政府實施禁令後，大家都在家中釀酒，「禁酒令超乎人們的想像，完全沒有任何意義。」根據另一名牧師說法，夫妻倆生前感情非常甜蜜，還會手牽手外出散步，兩人在一起六年，於兩年前訂婚，「太悲慘了。」

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