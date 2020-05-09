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逾90家上市櫃公司今年配息歸0　友達、華航均在列

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▲▼台股4/15延續前一日上漲格局，盤中上漲超過百點，盤面一片紅通通。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 今年上市櫃公司共有近500家企業未發放股利。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

除權息旺季即將到來，不少民眾更關心的是上市櫃公司股利分派情形，受到中美貿易戰、中國大陸對台政策以及市場季節性因素影響，不少公司去年營運成果不如預期，加上對於後市看法偏向保守，有超過90家企業未延續去年股利政策，決議在今年不發放現金股利，其中友達、華航、裕隆、中華等企業都是其中之一。

截至8日上午為止，統計上市櫃公司公布之股利政策，有近500家公司未發放現金股利給股東，其中有逾90家公司是去年有發放現金股利，但在今年卻不發放。

請繼續往下閱讀...

去年受到中美貿易戰衝擊，台灣產業在中美角力過程中受害深重，今年股利縮水為0的企業當中，有不少為貿易依存度高的紡織股，另外還有部分電子、半導體、網通、光電產業也受到影響。

另一方面，還有產業景氣處於谷底的營建、鋼鐵、電機、汽車類股，股利政策也未如去年。面板股則因中國大陸市場的競爭導致虧損嚴重，友達、彩晶現金股利今年也歸0。

另外，去年中國大陸對台祭出禁止自由行的政策，台灣觀光、航運、貿易百貨等企業遭受重挫，今年又遭受疫情衝擊，華航、華園、國賓、高野等公司今年也轉為不發放股利。

▲▼ 上市櫃公司近二年現金股利比較。（資料來源／國泰證期顧問處、表／記者李瑞瑾製）

▲▼ 上市櫃公司近二年現金股利比較，點圖可放大。（資料來源／國泰證期顧問處、表／記者李瑞瑾製）

▲▼ 上市櫃公司近二年現金股利比較。（資料來源／國泰證期顧問處、表／記者李瑞瑾製）

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