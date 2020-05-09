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紐約確診兒童「詭異併發症狂出致死」　州長沉痛警告：病毒新篇章已經開啟！

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▲▼紐約死亡病例占全美超過4分之1。（圖／路透）

▲紐約死亡病例占全美超過4分之1。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

全球新冠疫情相較於一個月前，看似緩和許多，《美聯社》一份報告卻指出，若除去紐約都會區的數據，整題而言美國疫情還是屬於持續惡化，其中感染的層面也擴大，自一開始的年長者風險較大之外，如今也出現兒童感染者，令人擔憂的是這些兒童病患雖是因新冠肺炎而入院，卻有部分傳出併發症。紐約州長古莫（Andrew Cuomo）就認為，新冠病毒可能已經進入新的章節。

根據《CNN》報導，4月份美國曾分析18歲以下的青少年感染機率有漸增的狀況，甚至嬰兒感染也增加，但大部分的高風險族群還是以年長者居多，正當家長認為可以鬆一口氣，如今卻傳出兒童患者的症狀與成人有些不同，甚至不會出現發燒、咳嗽的情況，但病況卻相當嚴重，最終還會出現不同的併發症導致死亡。

▲美國紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）（圖／達志影像／美聯社）

▲美國紐約州州長古莫。（圖／達志影像／美聯社）

紐約州長古莫8日在新聞記者會上表示，一名5歲男孩7日死於與新冠肺炎相關的併發症，這是一個令人相當擔憂的狀況，因此目前紐約衛生部門正在調查其他幾起類似病例，「這可能宣告新冠肺炎將開啟一個完全不同的篇章，因為兒童可能淪為傳播的媒介。」此外，古莫也表示，全州目前有約73名兒童出現川崎氏病（Kawasaki disease）或是中毒性休克的狀況。

國家衛生顧問指出，雖然川崎氏病可以治癒，但也有致命的可能，尤其5歲以下的孩子是高風險取。古莫也表示，7日紐約就通報216例死亡，但是「總體住院與插管率都再下降，還是需要一些時間。」

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