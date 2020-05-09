新冠病毒沒疫苗也會消失！　川普喊話「向偉大過渡」打臉佛奇

▲ 川普戴上護目鏡防疫。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）已經在美國造成132萬人染疫，奪走7.8萬條性命。美國總統川普（Donald Trump）日前才信誓旦旦表示， 年底前一定會研發出疫苗，8日又預言，即使沒有疫苗，新冠病毒也會消失，而美國也將「向偉大過渡」。

疫情衝擊之下，美國4月失業率創下1930年代經濟大蕭條以來新高。隨著一名川普貼身武官及副總統彭斯（Mike Pence）的新聞秘書凱蒂米勒（Katie Miller）確診，白宮也受到疫情陰影籠罩。但川普美東時間5日在白宮和共和黨議員討論重啟經濟時表示，「這將在沒有疫苗的情況下消失。這會消失，而且我們不想再看到這件事發生。」

川普進一步指出，也有其他疾病從出現到消失都還沒有疫苗，會自行消亡，「有些病毒和流感出現後，人們尋找疫苗，但從來沒有找到，病毒就消失了，沒有再出現過。他們（病毒）就像其他所有事物一樣，也會死去。」

當記者問道，川普此言是否代表「不需要疫苗」時，川普回應，「我只相信醫生說的話。某種程度上，它（病毒）可能會自行消失。但如果我們有疫苗，那會非常有用。」

然而，美國國家過敏及傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）上周才向《福斯新聞》表示，「在研製出疫苗以前，這一切不會結束，這是事實。除非擁有在科學上可靠、安全且有效的疫苗，否則我們不能採取緩解措施。」

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